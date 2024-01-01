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Концерт памяти Джека Рассела пройдет в пятницу



Концерт памяти Джека Рассела пройдет в пятницу, 23 августа, в Arcada Theatre, St. Charles, Illinois. Изначально планировалось выступление JACK RUSSELL'S GREAT WHITE в качестве хэдлайнера, но болезнь Джека поменяла планы. Теперь группа выступит как ONCE BITTEN с бывшим вокалистом GREAT WHITE, Terry Ilous'ом. Также в вечере примут участие и ранее заявленные VIXEN.



Управляющий Arcada Theatre: «Это еще один печальный день в истории рок-н-ролла. Джек хотел бы, чтобы шоу продолжалось, и что может быть лучше в честь его музыкальной жизни, чем салют от его же товарищей по группе?



Я знаю, что это будет эмоциональный вечер для всех присутствующих рокеров, включая девушек из VIXEN. Я уверен, что у них было много совместных выступлений с Джеком и его группой. Спасибо VIXEN за то, что они присоединились к этому событию»











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