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Jack Russell

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Концерт памяти Джека Рассела пройдет в пятницу



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Концерт памяти Джека Рассела пройдет в пятницу, 23 августа, в Arcada Theatre, St. Charles, Illinois. Изначально планировалось выступление JACK RUSSELL'S GREAT WHITE в качестве хэдлайнера, но болезнь Джека поменяла планы. Теперь группа выступит как ONCE BITTEN с бывшим вокалистом GREAT WHITE, Terry Ilous'ом. Также в вечере примут участие и ранее заявленные VIXEN.

Управляющий Arcada Theatre: «Это еще один печальный день в истории рок-н-ролла. Джек хотел бы, чтобы шоу продолжалось, и что может быть лучше в честь его музыкальной жизни, чем салют от его же товарищей по группе?

Я знаю, что это будет эмоциональный вечер для всех присутствующих рокеров, включая девушек из VIXEN. Я уверен, что у них было много совместных выступлений с Джеком и его группой. Спасибо VIXEN за то, что они присоединились к этому событию»






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