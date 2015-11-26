JACK RUSSELL: «Я потерял кучу времени с автобиографией»
В рамках недавнего разговора JACK RUSSELL рассказал, в каком состоянии дела относительно биографии "Dancing On The Edge":
«Я буквально на днях говорил с моим автором. Мы работаем, и он уже третий. Но похоже, что я наконец-то нашёл того, с кем мы всё сможем закончить. Остальные оказались просто отбросами, чёрт возьми. Я столько времени потратил впустую!»
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