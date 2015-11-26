сегодня



JACK RUSSELL : «Я потерял кучу времени с автобиографией»



В рамках недавнего разговора JACK RUSSELL рассказал, в каком состоянии дела относительно биографии "Dancing On The Edge":



«Я буквально на днях говорил с моим автором. Мы работаем, и он уже третий. Но похоже, что я наконец-то нашёл того, с кем мы всё сможем закончить. Остальные оказались просто отбросами, чёрт возьми. Я столько времени потратил впустую!»







</div>





+0 -0



просмотров: 145

