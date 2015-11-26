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Jack Russell

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Страна
United StatesСША
Стиль
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Сайт
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2 июл 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Не знаю, почему Mark так со мной и не поговорил»

13 июн 2021 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Я потерял кучу времени с автобиографией»

7 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Мне неинтересно возвращаться к Mark'y Kendall'y»

12 ноя 2020 : 		 JACK RUSSELL после операции: «Мне как будто снова 20»

15 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL критикует тех, кто не носит маски

9 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL не хочет, чтобы его слушатели стали «подопытными кроликами» на концертах в условиях пандемии

26 июн 2020 : 		 Второй альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE обретает форму

22 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL завершает работу над вторым трибьютом LED ZEPPELIN

16 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL исполняет хит STEPPENWOLF

5 июн 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

14 май 2020 : 		 COVID-19 затруднил работу над новым альбомом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

16 апр 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 фев 2020 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выпустят новый материал весной

2 май 2019 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS выступили вместе

8 июн 2018 : 		 Вышло переиздание сольного альбома JACK RUSSELL
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JACK RUSSELL: «Не знаю, почему Mark так со мной и не поговорил»



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В рамках беседы бывший вокалист GREAT WHITE JACK RUSSELL посетовал на то, что Mark Kendall так и не связывался с ним:

«Я бы с удовольствием снова встретился с Mark'ом и поговорил с ним. Прошло много-много лет. У меня нет обид, никогда не было. И у меня никогда не было к нему никакой неприязни. Я понимаю, почему они не хотели, чтобы я возвращался в группу. Я понимаю — я был в полном раздрае. Я бы тоже не хотел на их месте своего возвращения. Но вся эта история с клеветой была единственной реальной проблемой, которая меня расстроила. Это было из серии: "Да ладно, правда?" А потом: "О, я бы никогда не стал выступать с этим парнем. Он полный засранец", бла-бла-бла, "но мы желаем ему всего наилучшего". Хорошо, и что это такое?

Как я уже сказал, у меня действительно нет никакой злобы [по этому поводу]. Я много шучу на эту тему. Но если бы он позвонил мне завтра, то я бы с удовольствием сел и проговорил с ним несколько часов.

Самое печальное в наших отношениях — или их отсутствии — это то, что у нас с ним остались только воспоминания. Есть только истории, которые мы можем пересказывать друг другу. Я не могу сказать кому-то другому: "Эй, помнишь, как мы делали это?". У нас с ним столько воспоминаний, о которых я могу говорить только с ним. Так что большую часть своей жизни я не могу обсудить с человеком, который принимал в ней самое активное участие. Это очень печальная ситуация.

Я не понимаю, почему он не позвонил мне за все эти годы. У меня нет его номера, иначе я бы ему позвонил сам. Я много лет пытаюсь с ним связаться, но он никогда не берёт трубку. Так что же делать?»

Ex-GREAT WHITE Singer JACK RUSSELL:





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