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JACK RUSSELL : «Не знаю, почему Mark так со мной и не поговорил»



В рамках беседы бывший вокалист GREAT WHITE JACK RUSSELL посетовал на то, что Mark Kendall так и не связывался с ним:



«Я бы с удовольствием снова встретился с Mark'ом и поговорил с ним. Прошло много-много лет. У меня нет обид, никогда не было. И у меня никогда не было к нему никакой неприязни. Я понимаю, почему они не хотели, чтобы я возвращался в группу. Я понимаю — я был в полном раздрае. Я бы тоже не хотел на их месте своего возвращения. Но вся эта история с клеветой была единственной реальной проблемой, которая меня расстроила. Это было из серии: "Да ладно, правда?" А потом: "О, я бы никогда не стал выступать с этим парнем. Он полный засранец", бла-бла-бла, "но мы желаем ему всего наилучшего". Хорошо, и что это такое?



Как я уже сказал, у меня действительно нет никакой злобы [по этому поводу]. Я много шучу на эту тему. Но если бы он позвонил мне завтра, то я бы с удовольствием сел и проговорил с ним несколько часов.



Самое печальное в наших отношениях — или их отсутствии — это то, что у нас с ним остались только воспоминания. Есть только истории, которые мы можем пересказывать друг другу. Я не могу сказать кому-то другому: "Эй, помнишь, как мы делали это?". У нас с ним столько воспоминаний, о которых я могу говорить только с ним. Так что большую часть своей жизни я не могу обсудить с человеком, который принимал в ней самое активное участие. Это очень печальная ситуация.



Я не понимаю, почему он не позвонил мне за все эти годы. У меня нет его номера, иначе я бы ему позвонил сам. Я много лет пытаюсь с ним связаться, но он никогда не берёт трубку. Так что же делать?»







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