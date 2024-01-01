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JACK RUSSELL близок к завершению работ над книгой



Бывший вокалист GREAT WHITE Jack Russell в интервью Laughingmonkeymusic рассказал о том, как идут дела с его автобиографией:



«До завершения работы осталось около трех месяцев, я думаю. Но я это слышу последние девять месяцев. [Смеется] "Нам осталось три месяца. Нам осталось три месяца. Нам осталось три месяца". Нет, на самом деле, всё ближе и ближе. Всё очень, очень хорошо. Я очень рад этому. Девушка, которая работает над биографией вместе со мной, Katelyn [Louise] Doty, просто фантастический автор. Мы стали хорошими друзьями, и она прекрасно поняла, что я за человек. Так что книга получилась, или получается, очень эффектной. Я очень горжусь этим!»







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