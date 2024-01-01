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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Jack Russell

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-



29 янв 2024 : 		 JACK RUSSELL близок к завершению работ над книгой

18 янв 2024 : 		 JACK RUSSELL не против встречи с MARK'ом KENDALL'ом

29 дек 2023 : 		 JACK RUSSELL: «Путешествия — это нифига не весело»

13 ноя 2023 : 		 DEE SNIDER и JACK RUSSELL спели AC/DC

31 июл 2023 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

25 янв 2023 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

5 янв 2023 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

17 ноя 2022 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL и TERRY ILOUS

20 окт 2022 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS исполняют TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS

13 окт 2022 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS планируют совместный релиз

23 июн 2022 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

2 мар 2022 : 		 JACK RUSSELL — о документальном фильме

26 янв 2022 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

28 дек 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Документальный фильм о пожаре выйдет в феврале»

31 авг 2021 : 		 JACK RUSSELL предлагает всем принять дозу

27 авг 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Меня не пугает играть во время пандемии»

15 июл 2021 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 июл 2021 : 		 Трибьют LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выйдет летом

2 июл 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Не знаю, почему Mark так со мной и не поговорил»

13 июн 2021 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Я потерял кучу времени с автобиографией»

7 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Мне неинтересно возвращаться к Mark'y Kendall'y»

12 ноя 2020 : 		 JACK RUSSELL после операции: «Мне как будто снова 20»

15 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL критикует тех, кто не носит маски

9 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL не хочет, чтобы его слушатели стали «подопытными кроликами» на концертах в условиях пандемии

26 июн 2020 : 		 Второй альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE обретает форму
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JACK RUSSELL близок к завершению работ над книгой



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Бывший вокалист GREAT WHITE Jack Russell в интервью Laughingmonkeymusic рассказал о том, как идут дела с его автобиографией:

«До завершения работы осталось около трех месяцев, я думаю. Но я это слышу последние девять месяцев. [Смеется] "Нам осталось три месяца. Нам осталось три месяца. Нам осталось три месяца". Нет, на самом деле, всё ближе и ближе. Всё очень, очень хорошо. Я очень рад этому. Девушка, которая работает над биографией вместе со мной, Katelyn [Louise] Doty, просто фантастический автор. Мы стали хорошими друзьями, и она прекрасно поняла, что я за человек. Так что книга получилась, или получается, очень эффектной. Я очень горжусь этим!»




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