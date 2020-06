сегодня



JACK RUSSELL завершает работу над вторым трибьютом LED ZEPPELIN



JACK RUSSELL в недавнем интервью рассказал о том, что работает над новым сборником кавер-версий LED ZEPPELIN:



«Мы как раз сейчас микшируем его и делаем всё возможное, чтобы он звучал как можно лучше. Это здорово, потому что это разные песни, и некоторые из них тяжёлые, какие-то — более клавишно-ориентированные... "Houses Of The Holy", "Trampled Under Foot" — такие темы. "Kashmir" — она получилась великолепной, [она] получилась потрясающей. Так что я очень горжусь и хочу, чтобы всё вышло как можно скорее. Но я и не хочу засыпать публику релизами JACK RUSSELL's GREAT WHITE. "У них выходит ещё один альбом? Они только что выпустили новый на прошлой неделе. Боже, эти парни не останавливаются". Так что мы хотим сделать всё правильно по времени и добиться того, чтобы, как я уже сказал, мы не перегружали людей. Но да — это прекрасная запись. Она вышла очень хорошей — превзошла мои ожидания».































