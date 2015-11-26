сегодня



JACK RUSSELL : «Мне неинтересно возвращаться к Mark'y Kendall'y»



JACK RUSSELL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, представляет ли он вариант, что вновь выйдет на сцену вместе с Mark'ом Kendall'ом:



«Нет, совершенно точно. Каждый раз, когда у Mark'a появляется шанс, он говорит обо мне какие-то ужасные вещи, но постоянно заканчивает: "Но я люблю этого парня и желаю ему только лучшего". И я такой: "Правда что ли, да?" Ты тут сидел и час распинал меня по-всякому, рассказывал, насколько я был привязан к наркотикам и алкоголю. Ты просто забыл, насколько ты был плох, но я оставлю это в стороне.



Люди, которые перерождаются, иногда, как мне кажется, становятся самыми осуждающими людьми на свете. И я не говорю обо всех — это не относится ко всем — но вот о нём в особенности.



Не поймите меня неправильно — если бы Mark позвонил мне прямо сейчас, я бы с удовольствием побеседовал с ним и поговорил о старых временах. Но у меня нет никакого интереса играть с ним. И он считает, что я всё равно не справлюсь. Но это забавно — я могу выйти и выступить со своей собственной группой.



Они просто подкалывают меня при любой возможности. Я думаю, что это всё для прессы. Любое его интервью можно увидеть на Blabbermouth: "Mark Kendall говорит, что никогда больше не будет играть с Jack Russell". Типа, ты сказал это уже 38 раз. Можешь придумать что-нибудь другое? "Jack Russell'a слетел с катушек" или что-то в этом роде. Понимаете, о чём я? В какой-то степени это меня расстраивает, но потом это также вызывает смех.



Я не собираюсь встречаться с ним, выбивать дурь и срывать покровы. Это личные вещи. Я оставлю их в шкафу, где им самое место».







</div>





+0 -0



просмотров: 203

