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3 дек 2024
LITA FORD, JOEY ALLEN и JERRY DIXON в концерте в память о Джеке Расселе
14 января в Whisky A Go Go, West Hollywood, California, состоится концерт в память о Джеке Расселе, в котором примут участие его друзья Lita Ford, Joey Allen (WARRANT) и Jerry Dixon (WARRANT) и исполнят песни GREAT WHITE. Список гостей и участников к дате выступления будет расширен. Стоимость билетов:
* General: $35
* VIP package: $125
* VIP booths: $500 and up, including $100 food/drink credit and more
Выручка от мероприятия будет передана организациям, поддерживающим исследования деменции Леви и МСА, чтобы сохранить память о Джеке и поддержать тех, кто страдает от этих заболеваний.
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