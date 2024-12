3 дек 2024



LITA FORD, JOEY ALLEN и JERRY DIXON в концерте в память о Джеке Расселе



14 января в Whisky A Go Go, West Hollywood, California, состоится концерт в память о Джеке Расселе, в котором примут участие его друзья Lita Ford, Joey Allen (WARRANT) и Jerry Dixon (WARRANT) и исполнят песни GREAT WHITE. Список гостей и участников к дате выступления будет расширен. Стоимость билетов:



* General: $35

* VIP package: $125

* VIP booths: $500 and up, including $100 food/drink credit and more



Выручка от мероприятия будет передана организациям, поддерживающим исследования деменции Леви и МСА, чтобы сохранить память о Джеке и поддержать тех, кто страдает от этих заболеваний.











+0 -0



просмотров: 80