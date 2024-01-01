Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 50
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 45
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 30
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 28
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 23
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 22
*Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов... 20
*Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял э... 14
*Вокалист ARMORED SAINT: «Теща посоветовала мне мыть яйца» 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 50
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 45
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 30
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 28
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
[= ||| все новости группы



*

Jack Russell

*



3 дек 2024 : 		 LITA FORD, JOEY ALLEN и JERRY DIXON в концерте в память о Джеке Расселе

10 ноя 2024 : 		 TERRY ILOUS о Джеке Расселе

31 авг 2024 : 		 TONY MONTANA о Джеке Расселе

20 авг 2024 : 		 JOHN CORABI о смерти Джека Рассела

19 авг 2024 : 		 Концерт памяти Джека Рассела пройдет в пятницу

19 авг 2024 : 		 MARK KENDALL почтил память Джека Рассела

18 авг 2024 : 		 Музыканты о смерти Джека Рассела

16 авг 2024 : 		 GREAT WHITE: «Невероятный голос Джека Рассела будет жить вечно»

16 авг 2024 : 		 Скончался бывший вокалист GREAT WHITE Джек Рассел

27 июл 2024 : 		 MARK KENDALL об уходе из группы JACK RUSSELL

20 июл 2024 : 		 JACK RUSSELL заканчивает с турами

17 июл 2024 : 		 Вышла биография JACK RUSSELL

16 июн 2024 : 		 ANDREW FREEMAN выступил с GREAT WHITE

19 апр 2024 : 		 JACK RUSSELL выпустит биографию летом

27 фев 2024 : 		 JACK RUSSELL исполнил классику GREAT WHITE

29 янв 2024 : 		 JACK RUSSELL близок к завершению работ над книгой

18 янв 2024 : 		 JACK RUSSELL не против встречи с MARK'ом KENDALL'ом

29 дек 2023 : 		 JACK RUSSELL: «Путешествия — это нифига не весело»

13 ноя 2023 : 		 DEE SNIDER и JACK RUSSELL спели AC/DC

31 июл 2023 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

25 янв 2023 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

5 янв 2023 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

17 ноя 2022 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL и TERRY ILOUS

20 окт 2022 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS исполняют TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS

13 окт 2022 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS планируют совместный релиз

23 июн 2022 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
Показать далее
| - |

|||| 3 дек 2024

LITA FORD, JOEY ALLEN и JERRY DIXON в концерте в память о Джеке Расселе



zoom
14 января в Whisky A Go Go, West Hollywood, California, состоится концерт в память о Джеке Расселе, в котором примут участие его друзья Lita Ford, Joey Allen (WARRANT) и Jerry Dixon (WARRANT) и исполнят песни GREAT WHITE. Список гостей и участников к дате выступления будет расширен. Стоимость билетов:

* General: $35
* VIP package: $125
* VIP booths: $500 and up, including $100 food/drink credit and more

Выручка от мероприятия будет передана организациям, поддерживающим исследования деменции Леви и МСА, чтобы сохранить память о Джеке и поддержать тех, кто страдает от этих заболеваний.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 80

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом