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JACK RUSSELL после операции: «Мне как будто снова 20»



JACK RUSSELL в недавнем интервью рассказал об операции на бедре:



«Мне только что заменили левое бедро, в чём я нуждался годами. И это просто здорово. Я совершенно новый человек. Я чувствую себя так, будто мне 20 лет. Хотел бы я сделать это 10 лет назад, когда мне впервые об этом сказали. Но я просто продолжал откладывать и откладывать. "А что если это не сработает? Что если станет хуже? Что если? Что если? Что если?" И я наконец-то решил, что боль слишком вопиющая. Я спросил у них: "Хорошо. Это избавит от боли?" И они ответили: "Да, конечно. Мы говорили тебе это много раз". И я такой: "Ладно, сделайте это". И после операции: "Вау!" Спина не болит, нога не болит. Это невероятно. В первый же день я вышел на прогулку. Я имею в виду, что хожу пока не идеально, на это потребуется какое-то время, но других вариантов нет.



Я чувствую себя просто прекрасно. Я чувствую себя фантастически. Нет никакой боли. Они нашли кусок кости размером примерно с половину бейсбольного мяча, который свободно двигался в моей ноге, в моём бедре — прямо внутри мышцы бедра, просто свободно перемещался. Это случилось, когда я разбил бедро, я как будто отрастил костную шпору, а потом сломал её. Так что она курсировала туда-сюда по мышцам. Вот откуда исходила сильная боль. Я такой: "Какого чёрта? Правда?" Я имею в виду, что тело может делать довольно странные вещи, чувак, — особенно моё».







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