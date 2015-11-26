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Jack Russell

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Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-



12 ноя 2020 : 		 JACK RUSSELL после операции: «Мне как будто снова 20»

15 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL критикует тех, кто не носит маски

9 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL не хочет, чтобы его слушатели стали «подопытными кроликами» на концертах в условиях пандемии

26 июн 2020 : 		 Второй альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE обретает форму

22 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL завершает работу над вторым трибьютом LED ZEPPELIN

16 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL исполняет хит STEPPENWOLF

5 июн 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

14 май 2020 : 		 COVID-19 затруднил работу над новым альбомом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

16 апр 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 фев 2020 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выпустят новый материал весной

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8 июн 2018 : 		 Вышло переиздание сольного альбома JACK RUSSELL
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JACK RUSSELL после операции: «Мне как будто снова 20»



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JACK RUSSELL в недавнем интервью рассказал об операции на бедре:

«Мне только что заменили левое бедро, в чём я нуждался годами. И это просто здорово. Я совершенно новый человек. Я чувствую себя так, будто мне 20 лет. Хотел бы я сделать это 10 лет назад, когда мне впервые об этом сказали. Но я просто продолжал откладывать и откладывать. "А что если это не сработает? Что если станет хуже? Что если? Что если? Что если?" И я наконец-то решил, что боль слишком вопиющая. Я спросил у них: "Хорошо. Это избавит от боли?" И они ответили: "Да, конечно. Мы говорили тебе это много раз". И я такой: "Ладно, сделайте это". И после операции: "Вау!" Спина не болит, нога не болит. Это невероятно. В первый же день я вышел на прогулку. Я имею в виду, что хожу пока не идеально, на это потребуется какое-то время, но других вариантов нет.

Я чувствую себя просто прекрасно. Я чувствую себя фантастически. Нет никакой боли. Они нашли кусок кости размером примерно с половину бейсбольного мяча, который свободно двигался в моей ноге, в моём бедре — прямо внутри мышцы бедра, просто свободно перемещался. Это случилось, когда я разбил бедро, я как будто отрастил костную шпору, а потом сломал её. Так что она курсировала туда-сюда по мышцам. Вот откуда исходила сильная боль. Я такой: "Какого чёрта? Правда?" Я имею в виду, что тело может делать довольно странные вещи, чувак, — особенно моё».

JACK RUSSELL Undergoes Hip Replacement Surgery:



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