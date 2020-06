сегодня



Второй альбом JACK RUSSELL 'S GREAT WHITE обретает форму



Бывший вокалист GREAT WHITE Jack Russell подтвердил в интервью "Heavy Metal Mayhem", что JACK RUSSELL'S GREAT WHITE работают над новым материалом:



«У нас сейчас наполовину готовы песни. Мы их не записывали, есть только некоторые демо. Я должен быnm уверен, что новые темы соответствуют "He Saw It Comin'', а это очень непросто, ведь как по мне, это замечательная пластинка. И я говорю это со всей скромностью. Особенно если учитывать, что это был дебютный альбом. По текстам всё было прекрасно. Музыка очень грамотная. Возьмите заглавный трек — он многообразен: немного от QUEEN, немного от BEATLES, чуть от BEACH BOYS — тех, кто повлиял на нас, это проявилось на записи. Так что я очень ей доволен, очень хорошая вышла пластинка. И я очень горжусь тем, что выпустил такой альбом».













