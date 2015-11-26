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Jack Russell

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Страна
United StatesСША
Стиль
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Сайт
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26 июн 2020 : 		 Второй альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE обретает форму

22 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL завершает работу над вторым трибьютом LED ZEPPELIN

16 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL исполняет хит STEPPENWOLF

5 июн 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

14 май 2020 : 		 COVID-19 затруднил работу над новым альбомом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

16 апр 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 фев 2020 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выпустят новый материал весной

2 май 2019 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS выступили вместе

8 июн 2018 : 		 Вышло переиздание сольного альбома JACK RUSSELL
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Второй альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE обретает форму



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Бывший вокалист GREAT WHITE Jack Russell подтвердил в интервью "Heavy Metal Mayhem", что JACK RUSSELL'S GREAT WHITE работают над новым материалом:

«У нас сейчас наполовину готовы песни. Мы их не записывали, есть только некоторые демо. Я должен быnm уверен, что новые темы соответствуют "He Saw It Comin'', а это очень непросто, ведь как по мне, это замечательная пластинка. И я говорю это со всей скромностью. Особенно если учитывать, что это был дебютный альбом. По текстам всё было прекрасно. Музыка очень грамотная. Возьмите заглавный трек — он многообразен: немного от QUEEN, немного от BEATLES, чуть от BEACH BOYS — тех, кто повлиял на нас, это проявилось на записи. Так что я очень ей доволен, очень хорошая вышла пластинка. И я очень горжусь тем, что выпустил такой альбом».

JACK RUSSELL Says Second JACK RUSSELL





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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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