|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Второй альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE обретает форму
Бывший вокалист GREAT WHITE Jack Russell подтвердил в интервью "Heavy Metal Mayhem", что JACK RUSSELL'S GREAT WHITE работают над новым материалом:
«У нас сейчас наполовину готовы песни. Мы их не записывали, есть только некоторые демо. Я должен быnm уверен, что новые темы соответствуют "He Saw It Comin'', а это очень непросто, ведь как по мне, это замечательная пластинка. И я говорю это со всей скромностью. Особенно если учитывать, что это был дебютный альбом. По текстам всё было прекрасно. Музыка очень грамотная. Возьмите заглавный трек — он многообразен: немного от QUEEN, немного от BEATLES, чуть от BEACH BOYS — тех, кто повлиял на нас, это проявилось на записи. Так что я очень ей доволен, очень хорошая вышла пластинка. И я очень горжусь тем, что выпустил такой альбом».
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).