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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
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*

Jack Russell

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-



2 мар 2022 : 		 JACK RUSSELL — о документальном фильме

26 янв 2022 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

28 дек 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Документальный фильм о пожаре выйдет в феврале»

31 авг 2021 : 		 JACK RUSSELL предлагает всем принять дозу

27 авг 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Меня не пугает играть во время пандемии»

15 июл 2021 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 июл 2021 : 		 Трибьют LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выйдет летом

2 июл 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Не знаю, почему Mark так со мной и не поговорил»

13 июн 2021 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Я потерял кучу времени с автобиографией»

7 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Мне неинтересно возвращаться к Mark'y Kendall'y»

12 ноя 2020 : 		 JACK RUSSELL после операции: «Мне как будто снова 20»

15 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL критикует тех, кто не носит маски

9 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL не хочет, чтобы его слушатели стали «подопытными кроликами» на концертах в условиях пандемии

26 июн 2020 : 		 Второй альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE обретает форму

22 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL завершает работу над вторым трибьютом LED ZEPPELIN

16 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL исполняет хит STEPPENWOLF

5 июн 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

14 май 2020 : 		 COVID-19 затруднил работу над новым альбомом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

16 апр 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 фев 2020 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выпустят новый материал весной

2 май 2019 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS выступили вместе

8 июн 2018 : 		 Вышло переиздание сольного альбома JACK RUSSELL
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|||| 2 мар 2022

JACK RUSSELL — о документальном фильме



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JACK RUSSELL в рамках недавнего интервью обсудил документальный фильм "America's Deadliest Concert: The Guest List", рассказывающий о трагедии, случившейся 20 февраля 2003 года:

«Это было тяжело. Потому что я всегда открыто рассказываю о том, что я знаю о пожаре, о случившемся, и о том, как это повлияло на меня лично. И я не хотел делать ничего другого, кроме как быть по-настоящему честным, откровенным и открытым во всём, что я знаю и что мне известно о пожаре, о том, что произошло, о том, как это повлияло на меня лично, на моих друзей и мою семью.

Это прекрасно сделанный фильм. Он очень хорошо сделан. Продюсер был очень деликатен в том, как он подошёл к работе над фильмом и как он всё осуществил. Вы должны осветить обе стороны истории. Есть люди, которым нравится Jack, есть люди, которые ненавидят Jack'a, и есть люди между ними. Так что вы должны представить обе стороны. И некоторые вещи мне было очень тяжело слышать. Когда люди называют тебя убийцей или желают тебе смерти, это тяжело слышать. Но я понимаю это. Люди переживают горе по-разному, и если это то, что им нужно, чтобы пережить горе и почувствовать себя лучше, то тем лучше для них».

JACK RUSSELL Says It Was

















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