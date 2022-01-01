2 мар 2022



JACK RUSSELL — о документальном фильме



JACK RUSSELL в рамках недавнего интервью обсудил документальный фильм "America's Deadliest Concert: The Guest List", рассказывающий о трагедии, случившейся 20 февраля 2003 года:



«Это было тяжело. Потому что я всегда открыто рассказываю о том, что я знаю о пожаре, о случившемся, и о том, как это повлияло на меня лично. И я не хотел делать ничего другого, кроме как быть по-настоящему честным, откровенным и открытым во всём, что я знаю и что мне известно о пожаре, о том, что произошло, о том, как это повлияло на меня лично, на моих друзей и мою семью.



Это прекрасно сделанный фильм. Он очень хорошо сделан. Продюсер был очень деликатен в том, как он подошёл к работе над фильмом и как он всё осуществил. Вы должны осветить обе стороны истории. Есть люди, которым нравится Jack, есть люди, которые ненавидят Jack'a, и есть люди между ними. Так что вы должны представить обе стороны. И некоторые вещи мне было очень тяжело слышать. Когда люди называют тебя убийцей или желают тебе смерти, это тяжело слышать. Но я понимаю это. Люди переживают горе по-разному, и если это то, что им нужно, чтобы пережить горе и почувствовать себя лучше, то тем лучше для них».





































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