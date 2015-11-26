сегодня



JACK RUSSELL предлагает всем принять дозу



JACK RUSSELL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, вернётся ли он к концертам:



«Да, вообще-то мы так и сделали. Мы готовимся к новым выступлениям в эти выходные. Мы дали несколько концертов — на данный момент мы дали около 15 концертов — и мы на пути к тому, чтобы работать почти все выходные. Это то, чего я хочу. Так что всё идёт своим чередом. Они начинают появляться. Я думаю, чем больше людей понимают, что группа реально работает и даёт концерты, тем больше людей приходит. Так что это хорошо. Больше групп играет.



Я просто обеспокоен — и я знаю, что сейчас задену некоторых, — но есть так много людей, которые выступают против вакцинации, и что произойдёт, когда осенью снова наступит сезон простуды и гриппа, у нас будет ещё одна вспышка COVID, и это вернёт всех в исходное положение. Рестораны будут закрываться, заведения будут закрываться, потому что [люди будут] снова болеть.



Делайте прививки, чуваки. Давайте, люди. В этом нет ничего страшного. Ничего страшного. Вы не умрёте. Это не убьёт вас. Они не вставляют в вас устройства для слежения. Просто сделайте прививки, други! И давайте вернёмся к нормальной жизни».







</div>





+0 -0



просмотров: 153

