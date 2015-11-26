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Jack Russell

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Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-



31 авг 2021 : 		 JACK RUSSELL предлагает всем принять дозу

27 авг 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Меня не пугает играть во время пандемии»

15 июл 2021 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 июл 2021 : 		 Трибьют LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выйдет летом

2 июл 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Не знаю, почему Mark так со мной и не поговорил»

13 июн 2021 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Я потерял кучу времени с автобиографией»

7 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Мне неинтересно возвращаться к Mark'y Kendall'y»

12 ноя 2020 : 		 JACK RUSSELL после операции: «Мне как будто снова 20»

15 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL критикует тех, кто не носит маски

9 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL не хочет, чтобы его слушатели стали «подопытными кроликами» на концертах в условиях пандемии

26 июн 2020 : 		 Второй альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE обретает форму

22 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL завершает работу над вторым трибьютом LED ZEPPELIN

16 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL исполняет хит STEPPENWOLF

5 июн 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

14 май 2020 : 		 COVID-19 затруднил работу над новым альбомом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

16 апр 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 фев 2020 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выпустят новый материал весной

2 май 2019 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS выступили вместе

8 июн 2018 : 		 Вышло переиздание сольного альбома JACK RUSSELL
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JACK RUSSELL предлагает всем принять дозу



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JACK RUSSELL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, вернётся ли он к концертам:

«Да, вообще-то мы так и сделали. Мы готовимся к новым выступлениям в эти выходные. Мы дали несколько концертов — на данный момент мы дали около 15 концертов — и мы на пути к тому, чтобы работать почти все выходные. Это то, чего я хочу. Так что всё идёт своим чередом. Они начинают появляться. Я думаю, чем больше людей понимают, что группа реально работает и даёт концерты, тем больше людей приходит. Так что это хорошо. Больше групп играет.

Я просто обеспокоен — и я знаю, что сейчас задену некоторых, — но есть так много людей, которые выступают против вакцинации, и что произойдёт, когда осенью снова наступит сезон простуды и гриппа, у нас будет ещё одна вспышка COVID, и это вернёт всех в исходное положение. Рестораны будут закрываться, заведения будут закрываться, потому что [люди будут] снова болеть.

Делайте прививки, чуваки. Давайте, люди. В этом нет ничего страшного. Ничего страшного. Вы не умрёте. Это не убьёт вас. Они не вставляют в вас устройства для слежения. Просто сделайте прививки, други! И давайте вернёмся к нормальной жизни».

Ex-GREAT WHITE Singer JACK RUSSELL Urges Everyone To Get Vaccinated:





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