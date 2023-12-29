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*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Новое видео DORO 24
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 23
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
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Jack Russell

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-



29 дек 2023 : 		 JACK RUSSELL: «Путешествия — это нифига не весело»

13 ноя 2023 : 		 DEE SNIDER и JACK RUSSELL спели AC/DC

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20 окт 2022 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS исполняют TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS

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26 янв 2022 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

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13 июн 2021 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Я потерял кучу времени с автобиографией»

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JACK RUSSELL: «Путешествия — это нифига не весело»



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Бывший фронтмен GREAT WHITE Jack Russel в рамках недавнего интервью для TotalRock ответил на вопрос, получает ли он до сих пор удовольствие от туров:

«Я наслаждаюсь полутора часами выступления. Остальное вы можете забирать и делать с ним что хотите. Это не удовольствие. Это тяжело. Путешествия - это просто тягомотина, настоящая тягомотина. Я имею в виду, садиться в самолеты, машины, автобусы и всё такое прочее. Мы стараемся свести это к минимуму. Мы играем, может быть, два-три концерта в неделю. Мы стараемся играть каждые выходные, потому что я не хочу делать работу, которая мне не нравится. Так что я просто стараюсь работать так, чтобы я мог функционировать, хорошо проводить время и не жаловаться на спину.

В этом и прошлом году у меня были проблемы со спиной. Поэтому мне пришлось взять небольшой отпуск. Наконец-то стало лучше. Мне не терпится вернуться в дорогу. Мы стартуем в следующие выходные. Но вообще-то мне пришлось корректировать спину с шеей, ибо я 47 лет прыгал вверх-вниз по сцене и скакал, как дурак».




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29 дек 2023
Damien
Прекрасно его понимаю. Мне раза два-три приходилось за 3-4 дня летать на самолетах 4-5 раз (у меня небольшая гипертония, и при каждом взлете закладывает одно ухо, а "отпускает" потом довольно болезненно, от полудня до суток), а уж бесконечные многокилометровые разъезды по суше - это порой вообще капец (после таких вояжей иногда даже трудно просто вылезти из машины). И уж совсем отдельная история - многочасовые заокеанские перелеты, после которых как минимум неделю не можешь свыкнуться со сменой нескольких часовых поясов и, как следствие, даже просто нормально выспаться.
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