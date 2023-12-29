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JACK RUSSELL: «Путешествия — это нифига не весело»



Бывший фронтмен GREAT WHITE Jack Russel в рамках недавнего интервью для TotalRock ответил на вопрос, получает ли он до сих пор удовольствие от туров:



«Я наслаждаюсь полутора часами выступления. Остальное вы можете забирать и делать с ним что хотите. Это не удовольствие. Это тяжело. Путешествия - это просто тягомотина, настоящая тягомотина. Я имею в виду, садиться в самолеты, машины, автобусы и всё такое прочее. Мы стараемся свести это к минимуму. Мы играем, может быть, два-три концерта в неделю. Мы стараемся играть каждые выходные, потому что я не хочу делать работу, которая мне не нравится. Так что я просто стараюсь работать так, чтобы я мог функционировать, хорошо проводить время и не жаловаться на спину.



В этом и прошлом году у меня были проблемы со спиной. Поэтому мне пришлось взять небольшой отпуск. Наконец-то стало лучше. Мне не терпится вернуться в дорогу. Мы стартуем в следующие выходные. Но вообще-то мне пришлось корректировать спину с шеей, ибо я 47 лет прыгал вверх-вниз по сцене и скакал, как дурак».







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