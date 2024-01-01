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TONY MONTANA о Джеке Расселе



TONY MONTANA опубликовал следующее сообщение:



«Я глубоко опечален кончиной моего друга и товарища по группе Джека Рассела. Мы очень долго готовились к этому моменту. Для него и для всех нас было очевидно, что его состояние ухудшается и что, как бы сильно он ни хотел выступать перед своими поклонниками и фанатами музыки GREAT WHITE, это было уже невозможно.



После того, как 7/17 Джек сообщил о своем уходе, мы все, включая Джека, обсуждали вопрос о том, как быть с ранее запланированными концертами. В юридических целях для проведения этих концертов нам нужно было бы иметь другое название группы. Таким образом, название группы ONCE BITTEN было введено в эксплуатацию, и мы отправились в путь с благословения Джека.



Я видел в сети некоторые спекуляции, критикующие очевидный выбор времени для смены названия. По правде говоря, все это было запланировано за несколько месяцев до событий, и Джек не только знал об этом, но и поощрял это. Если капитан на корабле становится недееспособным, первый помощник берет штурвал на себя. Так распорядился капитан Джек. На этом мы и остановились.



Что касается моего участия, то, будучи членом группы в период ее расцвета, я считаю, что все еще уместно выходить и играть песни. Песни, к написанию и записи которых я приложил руку, или песни, которые я помог сделать хитами.



И я, и группа Джека, JACK RUSSELL'S GREAT WHITE, очень уважаем наследие Джека, его вклад в GREAT WHITE, и мы будем продолжать играть до тех пор, пока вы хотите слышать песни GREAT WHITE.



Когда я впервые встретил Джека Рассела в 1987 году, мне только что исполнился 21 год, и я понятия не имел, что меня ждет. Это была великолепная встреча, Джеки Блю! Гастроли по всему миру, мы видели себя по телевизору, слышали себя по радио. Но хорошие времена и отличные продажи рано или поздно заканчиваются. Через 5 лет мы достигли коммерческой вершины в карьере GREAT WHITE. И все же за прошедшие 12 лет, с тех пор как я воссоединился с Джеком, он и его верная группа совершили более 1000 перелетов, преодолели сотни тысяч миль в воздухе, на суше и на море, чтобы продолжать нести музыку GREAT WHITE нашим друзьям и поклонникам. Мы так благословенны и благодарны.



Группа Джека в настоящее время планирует музыкальное шоу, посвященное его жизни, здесь, в Лос-Анджелесе, где родился он и группа. Место проведения и участники пока не определены. Мы надеемся, что все его поклонники, друзья и соратники смогут приехать!



Группа Джека и я хотим выразить нашу искреннюю благодарность за любовь и поддержку. Голоса, юмора и жизнелюбия Джека Рассела будет очень не хватать всем нам. Мы все идем под парусами. Мы уходим».











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