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JACK RUSSELL не против встречи с MARK'ом KENDALL'ом



Бывший вокалист GREAT WHITE Jack Rusell заявил, что хотел бы ещё раз пожать руку гитаристу-основателю группы Mark'y Kendall'y, пока они оба живы.



Russell покинул GREAT WHITE в декабре 2011 года, после того как не смог отправиться в турне с группой из-за ряда травм.



Во время беседы с "Trunk Nation With Eddie Trunk" Рассела спросили, хотел бы он в какой-то момент воссоединиться с Kendall'ом и, возможно, даже снова играть вместе. Он ответил:



«Да, конечно, такая мысль всегда присутствует. Я оглядываюсь назад, и одними из лучших моментов в моей жизни были те, когда мы с Mark'ом общались, когда мы были маленькими детьми, а потом создали группу и стали играть вместе. Мы записывали кассеты, как будто делали интервью... Мы просто играли. И это было прекрасное время, потому что мы были уверены, что у нас всё получится. Я не знаю почему, но мы всегда знали, что у нас получится, и мы просто двигались вперёд, пока внезапно не достигли успеха. И у нас было много замечательных моментов. Я бы хотел хотя бы пожать ему руку, пока я жив».



На вопрос, когда он в последний раз разговаривал с Kendall'ом, Russell ответил:



«Я не говорил с ним уже много лет. Я не видел его много лет. Последний раз я видел его или разговаривал с ним на суде, который разрешил спор о названии и логотипе GREAT WHITE. Мы пришли в суд в Лос-Анджелесе, чтобы решить вопрос с логотипом и названием, и он был там. Мы договорились о том, как будем действовать, и [ритм-гитарист/клавишник] Michael [Lardie] разговаривал по телефону, кажется, и [барабанщик] Audie [Desbrow] тоже говорил по телефону, а Mark присутствовал лично. Мы пожали друг другу руки, и на этом всё закончилось».







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