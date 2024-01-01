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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 21
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Jack Russell

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GREAT WHITE: «Невероятный голос Джека Рассела будет жить вечно»



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Участники GREAT WHITE отдали дань уважения оригинальному вокалисту группы, Джеку Расселу, который скончался в возрасте 63 лет.

GREAT WHITE опубликовали в социальных сетях следующее заявление:

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Джека Рассела. Мы надеемся, что они найдут утешение в том, что невероятный голос Джека будет жить вечно. Его любовь к фанатам и сыновьям была непревзойдённой, как и его собственная любовь к рок-музыке.

Что можно сказать о человеке, который был рядом с вами во время такого удивительного жизненного пути, в радости и горе? Мы предпочитаем, чтобы музыка заполнила все пробелы. Все эти чудесные годы, проведённые вместе, будут храниться в наших сердцах. Для нас было большой честью и радостью выступать с ним на одной сцене — было много концертов, много миль и максимум рока. В студии Джек был великолепен. Он всегда приходил готовым к работе и упорно работал. Джек оставался там до тех пор, пока не добивался наилучшего исполнения каждой песни. На каждом шоу он демонстрировал своё мастерство. Уровень его живых выступлений всегда был вне конкуренции.

Покойся с миром, один из величайших чемпионов рока».






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