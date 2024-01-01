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Jack Russell

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TERRY ILOUS о Джеке Расселе



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TERRY ILOUS в недавнем интервью рассказал о дружбе с Джеком Расселом:

«Впервые я встретил Джека в 1990 году, кажется. XYZ выступали перед GREAT WHITE в Santa Monica Civic Center. И я подумал, что он потрясающий вокалист. Я подумал: «Вау, у этого парня столько энергии. Он отличный исполнитель — очень, очень хороший певец». И он был добр ко мне. Мы дали несколько совместных концертов, но так и не нашли общий язык, хотя мы были на одном лейбле; мы вместе записывались на Capitol Records. Так что тогда мы так и не нашли общий язык. А потом я присоединился к GREAT WHITE в конце 2010 года; кажется, в 2010 году. Я проработал в группе восемь лет. А потом, после моего ухода, Джек связался со мной и поговорил. И тогда мы стали друзьями. Честно говоря, поначалу я был немного настороже, потому что группа рассказала мне столько ужасных историй о нем — он был пьяницей, он был таким-то, он был эдаким. Так что я не знал, как к нему подступиться. К тому же я заменял его в GREAT WHITE, так что я просто не знал, как к нему относиться, если честно. А потом я встретил этого человека, и он оказался просто потрясающим.

Что касается Джека, то он был умным. Он был очень умным человеком. Он был веселым, с отличным чувством юмора, немного саркастичным. И он был хорошим. Я к тому, что он был добр к другим людям, не только ко мне. Я видел, как он обращался с другими людьми, разговаривал с ними, был добр со всеми, давал автографы, разговаривал со всеми, находил время поздороваться. И я понял, что он действительно хороший, добрый человек. Со временем мы подружились. Мы звонили друг другу, болтали по телефону, переписывались. Просто странно, что мы с ним не были друзьями в те дни, но стали друзьями после моего ухода из GREAT WHITE. Но я должен сказать, что для меня было честью знать этого человека не только потому, что он был великим певцом, но и потому, что он был великим человеком».




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