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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Новое видео MEGADETH 17
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
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*

Jack Russell

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-



23 июн 2022 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

2 мар 2022 : 		 JACK RUSSELL — о документальном фильме

26 янв 2022 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

28 дек 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Документальный фильм о пожаре выйдет в феврале»

31 авг 2021 : 		 JACK RUSSELL предлагает всем принять дозу

27 авг 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Меня не пугает играть во время пандемии»

15 июл 2021 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 июл 2021 : 		 Трибьют LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выйдет летом

2 июл 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Не знаю, почему Mark так со мной и не поговорил»

13 июн 2021 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Я потерял кучу времени с автобиографией»

7 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Мне неинтересно возвращаться к Mark'y Kendall'y»

12 ноя 2020 : 		 JACK RUSSELL после операции: «Мне как будто снова 20»

15 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL критикует тех, кто не носит маски

9 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL не хочет, чтобы его слушатели стали «подопытными кроликами» на концертах в условиях пандемии

26 июн 2020 : 		 Второй альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE обретает форму

22 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL завершает работу над вторым трибьютом LED ZEPPELIN

16 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL исполняет хит STEPPENWOLF

5 июн 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

14 май 2020 : 		 COVID-19 затруднил работу над новым альбомом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

16 апр 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 фев 2020 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выпустят новый материал весной

2 май 2019 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS выступили вместе

8 июн 2018 : 		 Вышло переиздание сольного альбома JACK RUSSELL
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Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE



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"She Moves Me", новое видео группы JACK RUSSELL'S GREAT WHITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "He Saw it Comin'", выпущенного в январе 2017 года.




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