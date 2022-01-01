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Вокалистка HALESTORM: «Я би!»
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Вокалистка HALESTORM: «Я би!»
37
IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO
22
KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock
18
Новое видео MEGADETH
17
Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа»
15
все новости группы
Jack Russell
США
-
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23 июн 2022
:
Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
2 мар 2022
:
JACK RUSSELL — о документальном фильме
26 янв 2022
:
Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
28 дек 2021
:
JACK RUSSELL: «Документальный фильм о пожаре выйдет в феврале»
31 авг 2021
:
JACK RUSSELL предлагает всем принять дозу
27 авг 2021
:
JACK RUSSELL: «Меня не пугает играть во время пандемии»
15 июл 2021
:
Кавер-версия LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
12 июл 2021
:
Трибьют LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выйдет летом
2 июл 2021
:
JACK RUSSELL: «Не знаю, почему Mark так со мной и не поговорил»
13 июн 2021
:
Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
12 май 2021
:
JACK RUSSELL: «Я потерял кучу времени с автобиографией»
7 май 2021
:
JACK RUSSELL: «Мне неинтересно возвращаться к Mark'y Kendall'y»
12 ноя 2020
:
JACK RUSSELL после операции: «Мне как будто снова 20»
15 июл 2020
:
JACK RUSSELL критикует тех, кто не носит маски
9 июл 2020
:
JACK RUSSELL не хочет, чтобы его слушатели стали «подопытными кроликами» на концертах в условиях пандемии
26 июн 2020
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Второй альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE обретает форму
22 июн 2020
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JACK RUSSELL завершает работу над вторым трибьютом LED ZEPPELIN
16 июн 2020
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JACK RUSSELL исполняет хит STEPPENWOLF
5 июн 2020
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Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
14 май 2020
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COVID-19 затруднил работу над новым альбомом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
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Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
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JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выпустят новый материал весной
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JACK RUSSELL и TERRY ILOUS выступили вместе
8 июн 2018
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Вышло переиздание сольного альбома JACK RUSSELL
сегодня
Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
"She Moves Me", новое видео группы JACK RUSSELL'S GREAT WHITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "He Saw it Comin'", выпущенного в январе 2017 года.
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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