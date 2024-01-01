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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 32
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 19
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Jack Russell

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MARK KENDALL об уходе из группы JACK RUSSELL



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MARK KENDALL в недавнем интервью рассказал о расставании с JACK'ом RUSSELL'ом в 2011:

«Это было ужасно. Мы тогда только и хотели, чтобы он выздоровел и изменился в лучшую сторону, потому что из-за зависимости он не смог реализовать свой потенциал. Я сам не пью уже почти 16 лет и работаю со многими людьми, которые страдают и борются. Я работаю только с теми, кому нужна помощь. Но некоторым людям это дается труднее, чем другим: зависимость просто захлестывает их, и им действительно трудно остановиться. И я никогда не принимаю чью-либо зависимость близко к сердцу.

Он никогда не делал мне ничего плохого. У него просто была зависимость. Он по-прежнему остается братом. Это печально, поскольку он очень талантлив. У него был один из лучших рок-голосов в истории. Он мог петь что угодно — красивые баллады, что-то жесткое, тяжелое. У него был диапазон, качественный голос — просто величайший из всех. Так что это было непросто, потому что мы создали группу вдвоем, только я и он. Когда он впервые встретил меня, он прослушивался в моей группе, а потом сказал: «Почему бы нам с тобой не уйти от этой сделки и не сделать что-то свое?». Так что братство было просто потрясающим с самого начала. Мы создали все из ничего, только он и я, взяли басиста и барабанщика и просто работали и делали музыку. Так не хочется, чтобы что-то случилось, чтобы кто-то больше не мог реализовать свой потенциал. Это прискорбно. Но мы просто двигаемся дальше. Мы, конечно, желаем ему всего наилучшего. Я знаю, что он действительно в тяжелом положении. Так что нужно просто молиться за людей».




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