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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 42
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 37
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
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*

Jack Russell

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-



25 янв 2023 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

5 янв 2023 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

17 ноя 2022 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL и TERRY ILOUS

20 окт 2022 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS исполняют TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS

13 окт 2022 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS планируют совместный релиз

23 июн 2022 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

2 мар 2022 : 		 JACK RUSSELL — о документальном фильме

26 янв 2022 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

28 дек 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Документальный фильм о пожаре выйдет в феврале»

31 авг 2021 : 		 JACK RUSSELL предлагает всем принять дозу

27 авг 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Меня не пугает играть во время пандемии»

15 июл 2021 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 июл 2021 : 		 Трибьют LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выйдет летом

2 июл 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Не знаю, почему Mark так со мной и не поговорил»

13 июн 2021 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Я потерял кучу времени с автобиографией»

7 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Мне неинтересно возвращаться к Mark'y Kendall'y»

12 ноя 2020 : 		 JACK RUSSELL после операции: «Мне как будто снова 20»

15 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL критикует тех, кто не носит маски

9 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL не хочет, чтобы его слушатели стали «подопытными кроликами» на концертах в условиях пандемии

26 июн 2020 : 		 Второй альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE обретает форму

22 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL завершает работу над вторым трибьютом LED ZEPPELIN

16 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL исполняет хит STEPPENWOLF

5 июн 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

14 май 2020 : 		 COVID-19 затруднил работу над новым альбомом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

16 апр 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
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Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE



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Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE, которое состоялось 21 января в BMI Live Concert Venue, Versailles, Ohio, доступно для просмотра ниже.






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