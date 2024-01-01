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JACK RUSSELL заканчивает с турами



JACK RUSSELL сообщил, что вынужден отказаться от гастролей:



«С большим сожалением я вынужден объявить о своем уходе со сцены. После недавнего диагноза «болезнь тела Леви» и множественной системной атрофии в мае 2024 года я не могу выступать на том уровне, на котором я хочу, и на том уровне, которого вы заслуживаете. Словами не выразить мою благодарность за долгие годы приятных воспоминаний, любви и поддержки. Спасибо, что позволили мне жить своей мечтой!»







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