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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 18
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 15
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 14
*Видео с выступления TIMO TOLKKI 13
*ROB HALFORD о простате 12
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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 18
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
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Jack Russell

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20 июл 2024 : 		 JACK RUSSELL заканчивает с турами

17 июл 2024 : 		 Вышла биография JACK RUSSELL

16 июн 2024 : 		 ANDREW FREEMAN выступил с GREAT WHITE

19 апр 2024 : 		 JACK RUSSELL выпустит биографию летом

27 фев 2024 : 		 JACK RUSSELL исполнил классику GREAT WHITE

29 янв 2024 : 		 JACK RUSSELL близок к завершению работ над книгой

18 янв 2024 : 		 JACK RUSSELL не против встречи с MARK'ом KENDALL'ом

29 дек 2023 : 		 JACK RUSSELL: «Путешествия — это нифига не весело»

13 ноя 2023 : 		 DEE SNIDER и JACK RUSSELL спели AC/DC

31 июл 2023 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

25 янв 2023 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

5 янв 2023 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

17 ноя 2022 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL и TERRY ILOUS

20 окт 2022 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS исполняют TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS

13 окт 2022 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS планируют совместный релиз

23 июн 2022 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

2 мар 2022 : 		 JACK RUSSELL — о документальном фильме

26 янв 2022 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

28 дек 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Документальный фильм о пожаре выйдет в феврале»

31 авг 2021 : 		 JACK RUSSELL предлагает всем принять дозу

27 авг 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Меня не пугает играть во время пандемии»

15 июл 2021 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 июл 2021 : 		 Трибьют LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выйдет летом

2 июл 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Не знаю, почему Mark так со мной и не поговорил»

13 июн 2021 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Я потерял кучу времени с автобиографией»
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JACK RUSSELL заканчивает с турами



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JACK RUSSELL сообщил, что вынужден отказаться от гастролей:

«С большим сожалением я вынужден объявить о своем уходе со сцены. После недавнего диагноза «болезнь тела Леви» и множественной системной атрофии в мае 2024 года я не могу выступать на том уровне, на котором я хочу, и на том уровне, которого вы заслуживаете. Словами не выразить мою благодарность за долгие годы приятных воспоминаний, любви и поддержки. Спасибо, что позволили мне жить своей мечтой!»




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