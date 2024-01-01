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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 26
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 20
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
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Creed

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3 ноя 2024 : 		 SCOTT STAPP о реюнионе CREED: «Иметь или не иметь, вот в чем вопрос»

14 сен 2024 : 		 MARK TREMONTI: «У меня тысячи риффов для CREED»

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19 авг 2024 : 		 Новое видео CREED

18 авг 2024 : 		 MARK TREMONTI хотел бы записаться с CREED

2 авг 2024 : 		 Видео полного концерта CREED

19 июл 2024 : 		 CREED отыграли первое за 12 лет шоу

20 июн 2024 : 		 CREED на утренних шоу

15 июн 2024 : 		 CREED переиздают альбом

5 май 2024 : 		 CREED в акустике

2 май 2024 : 		 MARK TREMONTI о новом материале CREED

22 апр 2024 : 		 Видео с выступления CREED

19 апр 2024 : 		 Первый за 12 лет концерт CREED

2 апр 2024 : 		 Сборник CREED выйдет на виниле

12 мар 2024 : 		 Есть ли у CREED молодые поклонники?

11 фев 2024 : 		 Будет ли новая музыка от CREED?

15 янв 2024 : 		 CREED могут что-то записать

13 дек 2023 : 		 MARK TREMONTI о новом материале CREED

6 ноя 2023 : 		 Вокалист CREED выбрал своего рок-бога

20 авг 2023 : 		 Будут ли еще концерты CREED? Кто знает

20 июл 2023 : 		 CREED вновь готовы выступать

16 мар 2023 : 		 Почему бы CREED не дать концерт?

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19 янв 2023 : 		 Реюнион CREED будет. В своё время

18 окт 2022 : 		 MARK TREMONTI: «Не спешите с ренюнионом CREED»

30 май 2022 : 		 MARK TREMONTI — о реюнионе CREED
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SCOTT STAPP о реюнионе CREED: «Иметь или не иметь, вот в чем вопрос»



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У вокалиста CREED в интервью "The Bobby Bones Show" спросили, ожидал ли он, что реюнион группы будет настолько успешным:

«Я не ожидал, что группа когда-нибудь вернется в таком масштабе, как сейчас. Я к тому, что последний тур был полностью распродан. Мы собирали по 20 с лишним тысяч за вечер. Это было безумие. И я очень этому рад. Были моменты, когда мои глаза просто слезились от чувства огромной радости... Просто потому, что я знаю, каково это — иметь и каково — не иметь.... И поэтому я стал гораздо больше ценить и уважать все и всех вокруг. Для этого нужна семья».




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