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SCOTT STAPP о реюнионе CREED: «Иметь или не иметь, вот в чем вопрос»



У вокалиста CREED в интервью "The Bobby Bones Show" спросили, ожидал ли он, что реюнион группы будет настолько успешным:



«Я не ожидал, что группа когда-нибудь вернется в таком масштабе, как сейчас. Я к тому, что последний тур был полностью распродан. Мы собирали по 20 с лишним тысяч за вечер. Это было безумие. И я очень этому рад. Были моменты, когда мои глаза просто слезились от чувства огромной радости... Просто потому, что я знаю, каково это — иметь и каково — не иметь.... И поэтому я стал гораздо больше ценить и уважать все и всех вокруг. Для этого нужна семья».







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