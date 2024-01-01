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Creed

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CREED думают о новой музыке



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Гитарист CREED Mark Tremonti в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил будущее коллектива:

«Мы все надеемся, что сможем продолжать это делать. Сейчас нам нужно составить предварительный план. Нам и так приходилось много планировать, когда была только ALTER BRIDGE. Со мной это были ALTER BRIDGE, TREMONTI и группа Фрэнка Синатры, но теперь CREED стали важной составляющей в нашей карьере, поэтому нам приходится добавлять ещё один элемент в эту структуру. Мы собираемся гастролировать с CREED до конца года. Я пытался подтолкнуть ребят из CREED к тому, чтобы они смогли выступить на Новый год, потому что это было бы отличным способом завершить этот год. По какой-то причине мы не играли в Лас-Вегасе весь этот год, так что Вегас был бы идеальным местом для празднования Нового года с CREED. Так что я очень хочу, чтобы это случилось. В декабре я буду выступать с концертами Синатры и благотворительными шоу, а в январе отправлюсь в Европу с TREMONTI. На это уйдут два месяца. А потом я вернусь домой и в марте начну работать в студии с ALTER BRIDGE. После этого встанет вопрос о том, будем ли мы устраивать короткий запуск CREED. Я должен продолжать продвигать новый альбом TREMONTI как можно больше. Я подвергаюсь большому риску: альбом TREMONTI будет поглощён CREED. Нужно будет соблюсти хрупкий баланс».

На вопрос о том, обсуждали ли он и его коллеги по группе CREED сочинение новой музыки, Mark ответил:

«Мы говорили об этом. Мы знаем, что главным стимулом для этого тура [нынешнего тура CREED] стал тот факт, что нас так долго не было на сцене. Все хотят на это посмотреть. Но в будущем нам нужно, чтобы из года в год, если мы будем это делать, люди хотели услышать новую музыку, и люди просили бы об этом. И я знаю, что большинство людей были бы рады просто послушать то, что уже есть, но мы активные авторы песен — я знаю, что я активный автор песен. Я люблю творить. Мне было бы скучно заниматься одним и тем же. Но на данный момент у меня, как я уже сказал, четыре разных группы, так что я вполне доволен тем, на чём остановился. Но я также хочу выпускать новую музыку. Сейчас я сочиняю альбом ALTER BRIDGE, а потом время от времени слышу песню, которая звучит так, будто она могла бы стать песней CREED, и я откладываю её в сторону. Из серии: "Посмотрим, что получится"».




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