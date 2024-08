сегодня



Видео полного концерта CREED



Видео полного концерта CREED в HD, который состоялся 31 июля в Pine Knob Music Theatre, Clarkston, Michigan, доступно для просмотра ниже:



01. Bullets

02. Torn

03. Are You Ready?

04. Never Die

05. My Own Prison

06. What If

07. Weathered

08. Overcome

09. Say I

10. Faceless Man

11. One

12. What's This Life For

13. With Arms Wide Open

14. Higher



Encore:



15. One Last Breath

16. My Sacrifice







