Новое видео CREED



"Are You Ready?", новое видео группы CREED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из юбилейной версии альбома "Human Clay":



Disc 1



01. Are You Ready?

02. What If

03. Beautiful

04. Say I

05. Wrong Way

06. Faceless Man

07. Never Die

08. With Arms Wide Open

09. Higher

10. Wash Away Those Years

11. Inside Us All

12. With Arms Wide Open (Strings Version)

13. Young Grow Old

14. To Whom It May Concern

15. Is This The End?

16. Roadhouse Blues (Live) #

17. I'm Eighteen #

18. Higher (Radio Edit) #

19. With Arms Wide Open (Single Version) #

20. What If (Radio Edit) #

21. With Arms Wide Open (Acoustic Version) #



Disc 2



01. Are You Ready? (Live) *

02. Ode (Live) *

03. Torn (Live) *

04. Beautiful (Live) *

05. Illusion (Live) *

06. Say I (Live) *

07. My Own Prison (Live) *

08. What If (Live) *

09. With Arms Wide Open (Live) *

10. Faceless Man (Live) *

11. What's This Life For (Live) *

12. One (Live) *

13. Higher (Live) *



Live from San Antonio, TX - 11/4/1999



* previously unreleased

# Expanded digital album only



"Human Clay" (2-LP)



Side A



01. Are You Ready?

02. What If

03. Beautiful



Side B



01. Say I

02. Wrong Way

03. Faceless Man



Side C



01. Never Die

02. With Arms Wide Open

03. Higher



Side D



01. Wash Away Those Years

02. Inside Us All







