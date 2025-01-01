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Creed

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|||| 26 янв 2025

SCOTT STAPP о реюнионе CREED: «Только когда у всех лежит душа...»



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SCOTT STAPP в интервью KOMP 92.3 рассказал о том, как проходили обсуждения о возвращении в строй CREED:

«Был момент, когда я не думал, что все срастется. Мы начали обсуждать это, я так полагаю, в 2020 году, когда мы начали замечать, что в Интернете происходит нечто вроде вирусной активности. И пошли разговоры о том, что мы можем что-то организовать. Я же тогда почувствовал, что не хочу торопиться. Я не хотел просто сделать что-то вместе, и я хотел, чтобы это было по настоящему. Я хотел, чтобы это было настоящим. Я хотел, чтобы это было то, к чему у всех лежит душа.

Я не могу сказать, что это был какой-то один человек или другой [кто инициировал обсуждение]. Мы все как будто почувствовали это. Были совершены звонки. Потом заговорило начальство. И мы все органично сблизились друг с другом, примерно так же, как это было в 1994 году, когда мы основали группу. А потом, когда мы собрались и начали репетировать, энергия внутри группы — в помещении было так много любви, так много поддержки. В 2001 году, [200]2 и [200]3, когда мы завершили свою карьеру, давая несколько вечеров в одном городе, собирая полные арены, собирая стадионы, мы все разошлись в разные стороны, занялись сольной карьерой и другими проектами и вернулись в клубы и бары. И я знаю, что людям, наверное, трудно в это поверить, но это правда. Другие ребята тоже, и я в том числе. Это был большой контраст с тем, что мы только что пережили в CREED, но я полагаю, что это было необходимо для того, чтобы мы выросли как личности и как люди, а также чтобы по-настоящему оценить то, что произошло с нами между 96-м и 2000-м, в 2003-м и 2004-м.

Я считаю, что все произошло так быстро и стремительно на наших первых трех пластинках CREED, а подъем к аренам занял около 12 месяцев. Я не считаю это типичным. Это неслыханно. И я полагаю, что, когда так происходит, вы упускаете из виду то, что оплата ваших услуг влияет на вас с точки зрения вашего уровня признательности, вашего уровня зрелости, вашей способности справиться с ростом в таком быстром темпе, если он происходит, вашей благодарности, вашей признательности, вашей зрелости, вашего понимания общей картины и вашего влияния. И вот я подумал, что мы поступили наоборот. У нас было все, а потом мы вернулись и выплатили свои взносы в обратном порядке. Я вернулся в клубы, они вернулись туда же, и вот мы здесь, спустя столько лет, гораздо масштабнее, чем были, когда уходили в 2004 году. И я полагаю, что все это способствовало нашей душевной теплоте и тому, как мы пришли, потому что мы все стали гораздо взрослее и оценили все по достоинству. И определенно это повлияло на меня в моей сольной карьере, потому что на первых трех своих сольных пластинках я просто корпел над вопросом: «Стоит ли мне продолжать?». Я люблю играть музыку. Мне нравится делать это. Ничего подобного с CREED не было, так что поначалу я думал: «Что же мне делать? Я люблю создавать музыку». Но я продолжил, и... вот я тут, мой сингл «Higher Power» попал в топ-10, потом «Black Butterfly» в Топ-5, и еще больше новых композиций на подходе. Так что это был настоящий круговорот, когда CREED и моя сольная карьера достигли своего пика одновременно».




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