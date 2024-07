сегодня



CREED отыграли первое за 12 лет шоу



CREED выступлением 17 июля в Resch Center, Green Bay, Wisconsin, открыли первый за 12 лет тур, "Summer Of '99":



01. Bullets

02. Torn

03. Are You Ready?

04. My Own Prison

05. What If

06. Never Die

07. Weathered

08. Say I

09. Faceless Man

10. One

11. What's This Life For

12. Rain

13. With Arms Wide Open

14. Higher







