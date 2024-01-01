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MARK TREMONTI хотел бы записаться с CREED



MARK TREMONTI в недавнем интервью ответил на вопрос, хотел бы он сделать что-то новое с CREED:



«Да, я люблю писать музыку, и мне нравится делать это по-разному. Я люблю бросать себе вызов, люблю, когда мне бросают вызов, и, когда пишешь для разных групп, ты думаешь: «Как я смогу отличить это от других своих проектов? Как сделать так, чтобы это стало чем-то своим, а не звучало как другая группа с другим вокалистом?»



На вопрос о том, думает ли он о CREED когда что-то сочиняет, он ответил:



«Я полагаю, что мне удалось создать свежий образ, но в то же время мы понимаем, что людям нравилось в группе, и пытаемся сохранить это в неприкосновенности и не делать CREED слишком прогрессивным. Мы сохранили это для [моих других групп] ALTER BRIDGE и TREMONTI, а CREED мы оставили немного более таким, каким он был в те времена — сильные мелодии, только то, что работало в те времена. Я полагаю, что на последнем альбоме [CREED 2009 года] «Full Circle» мы стали немного более мягкими - думаю, мы немного отклонились от нашего оригинального звучания на том альбоме. Поэтому я думаю, что было бы неплохо попытаться вернуться к оригинальному звучанию».







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