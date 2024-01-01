Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 22
*BURTON C. BELL представил новое видео 22
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 21
*Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец» 19
*Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика 19
*Новое видео NIGHTWISH 15
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 13
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 12
*Концертное видео PEARL JAM 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 22
*BURTON C. BELL представил новое видео 22
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 21
*Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец» 19
[= ||| все новости группы



*

Creed

*



18 авг 2024 : 		 MARK TREMONTI хотел бы записаться с CREED

2 авг 2024 : 		 Видео полного концерта CREED

19 июл 2024 : 		 CREED отыграли первое за 12 лет шоу

20 июн 2024 : 		 CREED на утренних шоу

15 июн 2024 : 		 CREED переиздают альбом

5 май 2024 : 		 CREED в акустике

2 май 2024 : 		 MARK TREMONTI о новом материале CREED

22 апр 2024 : 		 Видео с выступления CREED

19 апр 2024 : 		 Первый за 12 лет концерт CREED

2 апр 2024 : 		 Сборник CREED выйдет на виниле

12 мар 2024 : 		 Есть ли у CREED молодые поклонники?

11 фев 2024 : 		 Будет ли новая музыка от CREED?

15 янв 2024 : 		 CREED могут что-то записать

13 дек 2023 : 		 MARK TREMONTI о новом материале CREED

6 ноя 2023 : 		 Вокалист CREED выбрал своего рок-бога

20 авг 2023 : 		 Будут ли еще концерты CREED? Кто знает

20 июл 2023 : 		 CREED вновь готовы выступать

16 мар 2023 : 		 Почему бы CREED не дать концерт?

6 фев 2023 : 		 SCOTT STAPP — о распаде CREED: «Я беру вину на себя»

19 янв 2023 : 		 Реюнион CREED будет. В своё время

18 окт 2022 : 		 MARK TREMONTI: «Не спешите с ренюнионом CREED»

30 май 2022 : 		 MARK TREMONTI — о реюнионе CREED

29 мар 2022 : 		 Вокалисты CREED и STRYPER признались друг другу

29 сен 2021 : 		 MARK TREMONTI — о реюнионе CREED

27 ноя 2020 : 		 SCOTT STAPP и MARK TREMONTI приготовили 8–9 песен для CREED

16 ноя 2020 : 		 SCOTT STAPP о возвращении CREED
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MARK TREMONTI хотел бы записаться с CREED



zoom
MARK TREMONTI в недавнем интервью ответил на вопрос, хотел бы он сделать что-то новое с CREED:

«Да, я люблю писать музыку, и мне нравится делать это по-разному. Я люблю бросать себе вызов, люблю, когда мне бросают вызов, и, когда пишешь для разных групп, ты думаешь: «Как я смогу отличить это от других своих проектов? Как сделать так, чтобы это стало чем-то своим, а не звучало как другая группа с другим вокалистом?»

На вопрос о том, думает ли он о CREED когда что-то сочиняет, он ответил:

«Я полагаю, что мне удалось создать свежий образ, но в то же время мы понимаем, что людям нравилось в группе, и пытаемся сохранить это в неприкосновенности и не делать CREED слишком прогрессивным. Мы сохранили это для [моих других групп] ALTER BRIDGE и TREMONTI, а CREED мы оставили немного более таким, каким он был в те времена — сильные мелодии, только то, что работало в те времена. Я полагаю, что на последнем альбоме [CREED 2009 года] «Full Circle» мы стали немного более мягкими - думаю, мы немного отклонились от нашего оригинального звучания на том альбоме. Поэтому я думаю, что было бы неплохо попытаться вернуться к оригинальному звучанию».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 92

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом