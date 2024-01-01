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Creed

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|||| 24 дек 2024

Гитарист CREED: «Если ты популярен, найдутся те, кто будет тебя ненавидеть»



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MARK TREMONTI в недавнем интервью ответил на вопрос, закалили ли хейтеры CREED его как артиста или он с чем-то так и не смог смириться:

«Через некоторое время ты понимаешь, что если ты хочешь быть в группе, которая стала такой же популярной, как CREED, то будут люди, которые тебя любят, и будут люди, которые тебя ненавидят. Посмотрите на все ведущие группы мира, посмотрите на поп-артистов — если группа становится известной, найдутся люди, которые будут ее ненавидеть. И вы должны принимать хорошее с плохим. Что вы предпочтете: продать тонны пластинок и получить от людей нападки или не продать ни одной пластинки и чтобы все вас любили? И я увидел обе стороны этого, когда мы основали ALTER BRIDGE. Когда мы начали ALTER BRIDGE и выпустили несколько пластинок, мы получили много хвалебных отзывов от критиков, но мы не продавали миллионы пластинок, как CREED. Так что мне довелось увидеть, каково это с обеих сторон. Да, я рад, что мне довелось испытать все это. Меня бы здесь не было, если бы не те ранние дни CREED».




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