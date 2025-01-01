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*Видео с текстом от DESTINITY 271
*Умер Джон Сайкс 122
*EXODUS меняют нового на старого 55
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
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Creed

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21 янв 2025 : 		 Гитарист CREED: «Нам нужно сделать новый материал!»

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3 ноя 2024 : 		 SCOTT STAPP о реюнионе CREED: «Иметь или не иметь, вот в чем вопрос»

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13 сен 2024 : 		 CREED думают о новой музыке

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18 авг 2024 : 		 MARK TREMONTI хотел бы записаться с CREED

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19 июл 2024 : 		 CREED отыграли первое за 12 лет шоу

20 июн 2024 : 		 CREED на утренних шоу

15 июн 2024 : 		 CREED переиздают альбом

5 май 2024 : 		 CREED в акустике

2 май 2024 : 		 MARK TREMONTI о новом материале CREED

22 апр 2024 : 		 Видео с выступления CREED

19 апр 2024 : 		 Первый за 12 лет концерт CREED

2 апр 2024 : 		 Сборник CREED выйдет на виниле

12 мар 2024 : 		 Есть ли у CREED молодые поклонники?

11 фев 2024 : 		 Будет ли новая музыка от CREED?

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20 авг 2023 : 		 Будут ли еще концерты CREED? Кто знает

20 июл 2023 : 		 CREED вновь готовы выступать

16 мар 2023 : 		 Почему бы CREED не дать концерт?

6 фев 2023 : 		 SCOTT STAPP — о распаде CREED: «Я беру вину на себя»

19 янв 2023 : 		 Реюнион CREED будет. В своё время
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|||| 21 янв 2025

Гитарист CREED: «Нам нужно сделать новый материал!»



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MARK TREMONTI в интервью "New & Approved" спросили, есть ли какие-то обсуждения среди коллег по CREED новой музыки:

«Да. Только то, что мы снова собрались вместе после столь долгого перерыва, послужило большим стимулом для того, чтобы люди пришли на концерты [во время первого реюнион-тура в 2024 году]. Но по мере того, как мы будем продолжать это делать, нам нужно будет представлять новую музыку, чтобы говорить: «Эй, мы гастролируем, поддерживаем этот новый EP или эту новую пластинку». Так что мы обсуждали это, и нам просто нужно найти время и понять... Мы все сейчас крутимся на одном месте. У Scott'а [Stapp'а, вокалиста CREED] вышла новая [сольная] пластинка. У меня выходит новая пластинка [TREMONTI]. У нас есть альбом ALTER BRIDGE, который мы собираемся записать [в 2025 году]. А потом новая музыка CREED, чтобы попытаться посеять эти семена и запустить эти процессы. Просто все это не может произойти в один момент. Мы должны расставить для себя приоритеты».




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