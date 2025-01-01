21 янв 2025



Гитарист CREED: «Нам нужно сделать новый материал!»



MARK TREMONTI в интервью "New & Approved" спросили, есть ли какие-то обсуждения среди коллег по CREED новой музыки:



«Да. Только то, что мы снова собрались вместе после столь долгого перерыва, послужило большим стимулом для того, чтобы люди пришли на концерты [во время первого реюнион-тура в 2024 году]. Но по мере того, как мы будем продолжать это делать, нам нужно будет представлять новую музыку, чтобы говорить: «Эй, мы гастролируем, поддерживаем этот новый EP или эту новую пластинку». Так что мы обсуждали это, и нам просто нужно найти время и понять... Мы все сейчас крутимся на одном месте. У Scott'а [Stapp'а, вокалиста CREED] вышла новая [сольная] пластинка. У меня выходит новая пластинка [TREMONTI]. У нас есть альбом ALTER BRIDGE, который мы собираемся записать [в 2025 году]. А потом новая музыка CREED, чтобы попытаться посеять эти семена и запустить эти процессы. Просто все это не может произойти в один момент. Мы должны расставить для себя приоритеты».







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