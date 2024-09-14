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Creed

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MARK TREMONTI: «У меня тысячи риффов для CREED»



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MARK TREMONTI в недавнем интервью спросили, сколько у него в запасе риффов и идей для нового альбома CREED:

«О, у меня их тысячи. Буквально тысячи. Я накапливал свои идеи с тех пор, как, черт возьми, купил свой первый маленький портативный магнитофон — маленькие микрокассеты, — хранил свои идеи с тех пор, как учился в младших классах средней школы, в старших классах».

Говоря о том, что новое поколение поклонников впервые открывает для себя CREED и приходит посмотреть на группу во время нынешнего реюнион-тура, он сказал:

«Я полагаю, что медленно, но верно мир приходит в себя, и я уверен, что люди просто отвыкли от такого отношения к группе. Многие люди тоже увлеклись личными закулисными делами CREED, вместо того чтобы просто слушать музыку. Я полагаю, что сейчас люди просто взрослеют вместе с этой музыкой. Им плевать на все эти мелочи. Их не волнует драма, они просто ценят музыку.

Многие наши фанаты, самая большая база, которая у нас сейчас есть, — это люди моложе 30-40 лет, что для нас крайне неожиданно. Когда вы продаете билет в наши дни, вы узнаете пол человека, покупающего билет, откуда он родом и сколько ему лет. Так вот, когда мы увидели эту статистику, мы были потрясены тем, какие возрастные группы покупают эти билеты. Когда мы сейчас выступаем на концерте и Scott [Stapp, вокалист CREED] спрашивает у публики: «Сколько из вас сегодня смотрят свой первый концерт CREED?», кажется, что почти каждая рука поднимается вверх, что нас просто поражает».




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14 сен 2024
dark_medieval_times
"О, у меня их тысячи. Буквально тысячи." Да что там тысячи, у меня их десятки тысяч скажи ещё, или можно вообще сказать у меня их миллионы.

просмотров: 106

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