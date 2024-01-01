5 авг 2024



Новая музыка BLIND GUARDIAN не за горами. Она за лесами



Hansi Kürsch в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие планы у группы на 24 и начало 25:



«Да, 25-й мы рассматриваем в данный момент. 24-й, с точки зрения планирования, уже закончился. Так что мы собираемся закончить фестивали в августе, и еще несколько в Германии после того, как мы сыграем в Португалии. А после этого, в принципе, будет перерыв. И, надеюсь, это займет нас как минимум до мая '25, пока мы снова не начнем задумываться о живых выступлениях. Тогда, конечно, нам придется придумать другой набор песен по сравнению с тем, что мы сделали в этом году, не забывая при этом, что мы играем классику. Нет никакой необходимости в том, чтобы мы не играли "The Bard's Song". И, да, конечно, для нас очень важно регулярно выпускать новый студийный альбом. Я сомневаюсь, что мы сможем закончить все в 25-м году, когда у нас еще и гастроли. Но сейчас другие времена, и мы можем просто выпустить несколько песен, прежде чем выпустим альбом. Но в конце концов, в какой-то момент появится новая музыка BLIND GUARDIAN, и это уже не за горами!»







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