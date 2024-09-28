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Blind Guardian

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12 окт 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

2 сен 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

24 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

29 июл 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN
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|||| 28 сен 2024

Видео с текстом от BLIND GUARDIAN



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BLIND GUARDIAN опубликовали официальное видео с текстом на песню обновленную версию композиции Journey Through the Dark




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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28 сен 2024
L
LU---
так это 90 й год
только звук-Шляпа из Пластмассы ...фу:(
Like!2
28 сен 2024
Corpsegrinder04
Скам ссаный. Группа записавшая три пиздатых альбома 89/90/92 и гонящая убогий порожняк со времён развала Союза. Запись Ханси вокала для последнего сингла InnerWish в 100 раз пизже творчества Гвардиана за последние 30 лет.
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29 сен 2024
M
Mateas89
Corpsegrinder04, нетакусик порвался))

просмотров: 262

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