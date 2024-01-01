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BLIND GUARDIAN обновили видео



BLIND GUARDIAN опубликовали следующее сообщение:



«Не бывает декабря без запоминающейся мелодии! Мы подготовили новое музыкальное видео на песню «Merry Xmas Everybody», в которое вошли ранее недоступные закулисные кадры! Приготовьтесь к дозе глэм-рок-металла!



Песня «Merry Xmas Everybody» (в оригинале Slade) была записана в студиях Twilight Hall Studios, Германия, и Sandlane Recording Facilities, Нидерланды, с 6 по 16 ноября 2020 года.»







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