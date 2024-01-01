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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 23
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*Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты 11
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 23
*BRUCE KULICK не понимает 14
*Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты 11
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Blind Guardian

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15 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

2 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

21 окт 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

7 окт 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

28 сен 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

16 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

7 сен 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

24 авг 2024 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN записывает "Time What Is Time"

8 авг 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : 		 Новая музыка BLIND GUARDIAN не за горами. Она за лесами

2 авг 2024 : 		 BLIND GUARDIAN перепели The Bard's Song

12 июл 2024 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

7 июн 2024 : 		 Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN

6 июн 2024 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN о предстоящем альбоме: «Я ожидаю, что новые песни будут тяжёлыми и агрессивными»

14 май 2024 : 		 Гитарист BLIND GUARDIAN представил фирменную модель гитары

21 апр 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о выступлении в Лондоне

15 фев 2024 : 		 Видео полного выступления BLIND GUARDIAN

6 фев 2024 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Если до 2027 не выйдет наш альбом, буду удивлен»

5 фев 2024 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Начнем писать в 2025!»

30 окт 2023 : 		 Видео полного выступления BLIND GUARDIAN

16 авг 2023 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не моя идеология»

25 июл 2023 : 		 Бывший из BLIND GUARDIAN исполняет

21 июл 2023 : 		 Видео полного выступления BLIND GUARDIAN

6 фев 2023 : 		 Бывший из BLIND GUARDIAN исполняет

12 окт 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

2 сен 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN
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Видео с текстом от BLIND GUARDIAN



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BLIND GUARDIAN опубликовали официальные видео с текстом на обновленные версии композиций "The Bard's Song - In the Forest" и "The Bard's Song - The Hobbit".






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