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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 55
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 44
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
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Blind Guardian

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29 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

15 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

2 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

21 окт 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

7 окт 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

28 сен 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

16 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

7 сен 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

24 авг 2024 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN записывает "Time What Is Time"

8 авг 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : 		 Новая музыка BLIND GUARDIAN не за горами. Она за лесами

2 авг 2024 : 		 BLIND GUARDIAN перепели The Bard's Song

12 июл 2024 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

7 июн 2024 : 		 Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN

6 июн 2024 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN о предстоящем альбоме: «Я ожидаю, что новые песни будут тяжёлыми и агрессивными»

14 май 2024 : 		 Гитарист BLIND GUARDIAN представил фирменную модель гитары

21 апр 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о выступлении в Лондоне

15 фев 2024 : 		 Видео полного выступления BLIND GUARDIAN

6 фев 2024 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Если до 2027 не выйдет наш альбом, буду удивлен»

5 фев 2024 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Начнем писать в 2025!»

30 окт 2023 : 		 Видео полного выступления BLIND GUARDIAN

16 авг 2023 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не моя идеология»

25 июл 2023 : 		 Бывший из BLIND GUARDIAN исполняет

21 июл 2023 : 		 Видео полного выступления BLIND GUARDIAN

6 фев 2023 : 		 Бывший из BLIND GUARDIAN исполняет

12 окт 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN
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Видео с текстом от BLIND GUARDIAN



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BLIND GUARDIAN опубликовали официальное видео с текстом на обновленную версию композиции "Somewhere Far Beyond".




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