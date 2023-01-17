JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит много неправильного»

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США
14 фев 2018 :
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JOE LYNN TURNER исполнил классику RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN
17 июл 2017 :
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JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW
18 май 2017 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW
26 мар 2017 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
29 сен 2016 :
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Музыканты DEF LEPPARD, WHITESNAKE на новом релизе JOE LYNN TURNER
29 авг 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
31 июл 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
22 июл 2016 :
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JOE LYNN TURNER о выборах в США
29 июн 2016 :
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JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE
2 июн 2016 :
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JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE
29 май 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
21 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"
13 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а
9 мар 2016 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
4 мар 2016 :
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Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте
30 дек 2015 :
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JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT
16 окт 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
15 сен 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
31 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет песню VAN MORRISON'а
27 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER в Ялте
21 авг 2015 :
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Документальный фильм с участием JOE LYNN'a TURNER'a выйдет в августе
12 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER хочет переехать в Беларусь
15 май 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
13 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
7 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER будет сотрудничать с RITCHIE BLACKMORE?
13 фев 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполнил песню RAINBOW в болгарском "X-Factor"
18 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER: "В России рок не мёртв!"
7 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER утверждает, что реюнион RAINBOW "в стадии переговоров"
5 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER считает, что RAINBOW должны воссоединиться
20 мар 2014 :
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JOE LYNN TURNER выступил в ROCK MEETS CLASSIC
11 мар 2013 :
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JOE LYNN TURNER: «Не думаю, что есть группы, звучащие как Deep Purple»
30 дек 2012 :
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JOE LYNN TURNER, TONY CAREY на новом альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 ноя 2012 :
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JOE LYNN TURNER о включении DEEP PURPLE в Зал Славы Рок-н-Ролла
24 ноя 2012 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
18 сен 2012 :
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JOE LYNN TURNER работает над супер группой?
26 июл 2012 :
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JOE LYNN TURNER о Ларри Хоппене
21 май 2012 :
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JOE LYNN TURNER, STEVE AUGERI примут участие в туре 'Legends: Voices Of Rock'
10 фев 2011 :
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JOE LYNN TURNER о Гэри Муре
24 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER об участии в проекте THE JAN HOLBERG PROJECT
9 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER на альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 дек 2010 :
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JOE LYNN TURNER в программе "Оливье-шоу"
11 янв 2010 :
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Новости от JOE LYNN TURNER'а
19 апр 2009 :
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JOE LYNN TURNER подтвердил, что DAVID COVERDALE использует вокальные подкладки
30 янв 2009 :
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JOE LYNN TURNER завершает работу над SUNSTORM
7 авг 2008 :
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Первый концертный альбом от JOE LYNN TURNER'A
24 июн 2007 :
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Музыканты AC/DC и JOE LYNN TURNER примут участие в благотворительном турне
21 дек 2006 :
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JOE LYNN TURNER начал записывать новый альбом
27 ноя 2006 :
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JOE LYNN TURNER работает над новым альбомом
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сегодня
JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит много неправильного»
В новом интервью Metal Godz Radio бывший фронтмен RAINBOW и DEEP PURPLE Joe Lynn Turner заявил, что его последний сольный альбом "Belly Of The Beast" «намного мрачнее», чем его предыдущие работы, и назвал причину этого:
«Знаете, искусство — это отражение жизни. Это зеркало реальности, и сейчас реальность довольно мрачная. Я не говорю, что всё безнадежно, и я не настроен негативно... Сейчас в мире происходит много всего нехорошего, и кто-то должен об этом говорить. В старые добрые времена рок-н-ролла мы были бунтарями, мы были вне закона, мы были нонконформистами. И кажется, что многие люди, не только люди, но особенно в рок-н-ролле, подчинились и подчиняются своего рода замкнутому кругу, когда они просто следуют линии, линии корпорации, линии правительства и т. п. Кто-то должен был сказать об этом.
Я думаю, что на этой пластинке достаточно противоречий, чтобы разбудить людей. Некоторые поймут это, некоторые нет. Но это нормально, потому что именно этим и должно заниматься искусство: оно должно заставить вас посмотреть на всё с другой точки зрения, чтобы, возможно, ваше критическое мышление включилось, и вы начали понимать, что наша человечность, наши свободы и достоинства отнимаются у нас каждый день. И если мы не начнём действовать в ближайшее время, — например, восстанем, как говорится в песне, — если мы не сделаем этого в ближайшее время, этих достоинств больше не будет для нас. И полное подчинение и порабощение — это всё, что сейчас наблюдается. Это действительно похоже на роман "1984". Это по-настоящему новый мир. Это действительно так».
Когда его спросили, какие свободы, по его мнению, он потерял как американец, Joe ответил:
«Возможность выражать мысли. Номер один. Свобода слова. Знаете, они постоянно говорят о демократии, но, во-первых, Соединённые Штаты — это конституционная республика. Во-вторых, демократия, которую придумали греки, никогда по-настоящему не работала — у демократии всегда были какие-то социальные аспекты. Но говорить о демократии и цензурировать речь — это полное лицемерие. Потому что свобода слова — это элемент номер один, который необходим для демократии. Свобода выбора тоже. Выборы в последнее время довольно сомнительны. В моё время был день выборов, а не месяц выборов.
Всё разваливается. Конгресс проголосовал не по всем вопросам. По моему мнению, сейчас в Соединённых Штатах происходит много неправильного. И я имею право — мы все имеем право говорить об этом.
Я ездил в Ирак на месяц с группой BIG NOIZE, в которой было несколько известных людей... С нами были Simon Wright из AC/DC, Phil Soussan из группы Ozzy и разных других групп (сейчас он в LAST IN LINE), и Carlos Cavazo из QUIET RIOT. И мы увидели там обстановку и узнали то, что вряд ли средний американец или кто-либо другой мог бы узнать о том, какова была ситуация там на самом деле. Там не было оружия массового поражения. Всё это было большой ложью, большой мистификацией. И так далее.
Поэтому я думаю, что в текущее время наше критическое мышление было потеряно где-то в суматохе. Вместо того чтобы самому думать о том, что показывают по телевизору, что может быть фальшивыми новостями, — а так действительно бывает, — вы должны подвергать сомнению всё, что вам говорят; вы должны подвергать сомнению каждое решение, которое они приняли, и пытаться копнуть глубже. Вместо того чтобы делать вывод, что это и есть правда, вы должны искать правду. И я думаю, что вы обнаружите, что человек за занавесом — не тот, за кого вы его принимаете, как в "Волшебнике страны Оз". Вот что с нами происходит. Это всё зеркала — дым и зеркала. Поэтому, глубоко изучая всё это, как я делал на протяжении многих лет, и занимаясь самообразованием, которому, я думаю, мы, американцы, должны уделять больше внимания, вместо того, чтобы смотреть Netflix, у меня есть свои мысли по этому поводу, правда. Потому что я думаю, что людям нужно проснуться и вернуть свою жизнь, вернуть свою страну. Они теряют её. Мой отец сражался в двух вoйнах за это, и сейчас он бы перевернулся в своей могиле».
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