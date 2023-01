сегодня



JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит много неправильного»



В новом интервью Metal Godz Radio бывший фронтмен RAINBOW и DEEP PURPLE Joe Lynn Turner заявил, что его последний сольный альбом "Belly Of The Beast" «намного мрачнее», чем его предыдущие работы, и назвал причину этого:



«Знаете, искусство — это отражение жизни. Это зеркало реальности, и сейчас реальность довольно мрачная. Я не говорю, что всё безнадежно, и я не настроен негативно... Сейчас в мире происходит много всего нехорошего, и кто-то должен об этом говорить. В старые добрые времена рок-н-ролла мы были бунтарями, мы были вне закона, мы были нонконформистами. И кажется, что многие люди, не только люди, но особенно в рок-н-ролле, подчинились и подчиняются своего рода замкнутому кругу, когда они просто следуют линии, линии корпорации, линии правительства и т. п. Кто-то должен был сказать об этом.



Я думаю, что на этой пластинке достаточно противоречий, чтобы разбудить людей. Некоторые поймут это, некоторые нет. Но это нормально, потому что именно этим и должно заниматься искусство: оно должно заставить вас посмотреть на всё с другой точки зрения, чтобы, возможно, ваше критическое мышление включилось, и вы начали понимать, что наша человечность, наши свободы и достоинства отнимаются у нас каждый день. И если мы не начнём действовать в ближайшее время, — например, восстанем, как говорится в песне, — если мы не сделаем этого в ближайшее время, этих достоинств больше не будет для нас. И полное подчинение и порабощение — это всё, что сейчас наблюдается. Это действительно похоже на роман "1984". Это по-настоящему новый мир. Это действительно так».



Когда его спросили, какие свободы, по его мнению, он потерял как американец, Joe ответил:



«Возможность выражать мысли. Номер один. Свобода слова. Знаете, они постоянно говорят о демократии, но, во-первых, Соединённые Штаты — это конституционная республика. Во-вторых, демократия, которую придумали греки, никогда по-настоящему не работала — у демократии всегда были какие-то социальные аспекты. Но говорить о демократии и цензурировать речь — это полное лицемерие. Потому что свобода слова — это элемент номер один, который необходим для демократии. Свобода выбора тоже. Выборы в последнее время довольно сомнительны. В моё время был день выборов, а не месяц выборов.



Всё разваливается. Конгресс проголосовал не по всем вопросам. По моему мнению, сейчас в Соединённых Штатах происходит много неправильного. И я имею право — мы все имеем право говорить об этом.



Я ездил в Ирак на месяц с группой BIG NOIZE, в которой было несколько известных людей... С нами были Simon Wright из AC/DC, Phil Soussan из группы Ozzy и разных других групп (сейчас он в LAST IN LINE), и Carlos Cavazo из QUIET RIOT. И мы увидели там обстановку и узнали то, что вряд ли средний американец или кто-либо другой мог бы узнать о том, какова была ситуация там на самом деле. Там не было оружия массового поражения. Всё это было большой ложью, большой мистификацией. И так далее.



Поэтому я думаю, что в текущее время наше критическое мышление было потеряно где-то в суматохе. Вместо того чтобы самому думать о том, что показывают по телевизору, что может быть фальшивыми новостями, — а так действительно бывает, — вы должны подвергать сомнению всё, что вам говорят; вы должны подвергать сомнению каждое решение, которое они приняли, и пытаться копнуть глубже. Вместо того чтобы делать вывод, что это и есть правда, вы должны искать правду. И я думаю, что вы обнаружите, что человек за занавесом — не тот, за кого вы его принимаете, как в "Волшебнике страны Оз". Вот что с нами происходит. Это всё зеркала — дым и зеркала. Поэтому, глубоко изучая всё это, как я делал на протяжении многих лет, и занимаясь самообразованием, которому, я думаю, мы, американцы, должны уделять больше внимания, вместо того, чтобы смотреть Netflix, у меня есть свои мысли по этому поводу, правда. Потому что я думаю, что людям нужно проснуться и вернуть свою жизнь, вернуть свою страну. Они теряют её. Мой отец сражался в двух вoйнах за это, и сейчас он бы перевернулся в своей могиле».







+4 -2



( 2 ) просмотров: 484