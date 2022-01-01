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JOE LYNN TURNER — о сложностях в гастролях после пaндeмии



В новом интервью для Rockin' Metal Revival легендарный хард-рок-певец Joe Lynn Turner (RAINBOW, DEEP PURPLE, YNGWIE MALMSTEEN) коснулся того факта, что инфляция и обилие концертов после пaндeмии сказались на продажах большинства туров, когда музыканты не только конкурируют друг с другом за места, но и иногда выступают в одном городе в один и тот же вечер.



Joe, который продвигает свой новый альбом "Belly Of The Beast", сказал:



«Прямо сейчас мне звонят многие артисты, которых вы узнаете. И я спрашиваю: "Как прошло выступление?" А они отвечают: "На нём присутствовало около половины зала", потому что у людей нет денег. И несколько промоутеров тоже отменили концерты, потому что они не могли оплатить страховку, аренду, охрану и всё то, что связано с арендой площадки.



Так что я хочу сказать вам, что, поскольку экономика в глубоком минусе, я не знаю, чем всё это закончится. Я знаю, что всем не терпится выйти на сцену. Масштабные концерты вроде бы удаются, потому что все копят деньги на большое шоу и стадионные концерты — как DEF LEPPARD и MÖTLEY CRÜE, но я не знаю, какова ситуация на средних площадках, сколько людей их посещает. Так что посмотрим, что будет с миром в этот момент. Если повезёт, даст Бог, мы, возможно, встанем на ноги. Но я должен здраво оценивать ситуацию».







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