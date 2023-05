сегодня



JOE LYNN TURNER — об участии в RAINBOW: «Я просто выполнял свою работу»



В новом интервью Real Music With Gary Stuckey Joe Lynn'a Turner'a спросили, какой была его первая реакция, когда он узнал, что ему предстоит заменить Ронни Джеймса Дио в RAINBOW. Joe, который был фронтменом RAINBOW с 1980 по 1984 годы и помог им записать важнейшие американские хиты группы в карьере, включая "Stone Cold" и "Street Of Dreams", ответил:



«Я назову точную цитату. Кажется, это был журнал "Kerrang!", и мне сказали: "Тебе придётся постараться, чтобы оправдать ожидания". А я высокомерно повернулся и сказал: "Я собираюсь оставить свой собственный след. Я буду собой. Я буду петь как умею. Я буду сочинять по-своему. Я буду делать то, что делал раньше". На самом деле я сделал то, для чего меня наняли. [Ritchie] Blackmore хотел более коммерческого аспекта в своей музыке. Он хотел попасть в чарты. Он хотел попасть в Billboard. Он хотел попасть в Топ-10. Его любимая группа — во всяком случае, одна из них — ABBA. Бог металла. ABBA!



Когда мы сочиняли наши песни, мы сохраняли хард-роковую составляющую музыки, но в то же время мы придумали "Stone Cold", "Street Of Dreams" и "Can't Let You Go" — композиции, которые попали на рынок популярной музыки и не только принесли нам признание в чартах, но и способствовали продаже большего количества записей, мы стали давать больше концертов, и группа стала более популярной. Именно эта идея и стояла за всем этим. Так что когда меня ругали: "Он поп-певец", я просто выполнял свою работу. Это мы и хотели сделать. Я сказал: "Это моя работа, я возьмусь за неё". Назовите мне хоть одного человека, которому бы предложили подобное, и он бы не согласился. Смогут они это сделать или нет, я не знаю. Если у них есть способности... Но назовите мне кого-нибудь, кто бы не согласится на такое предложение. Я бы согласился. И мы были искренними. Честными».







