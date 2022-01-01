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*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 25
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 13
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Joe Lynn Turner

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5 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание

30 авг 2022 : 		 JOE LYNN TURNER исполнил классику DEEP PURPLE с оркестром

26 авг 2022 : 		 Новое видео JOE LYNN TURNER

5 июл 2022 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет материал RAINBOW

5 июн 2022 : 		 JOE LYNN TURNER поддержал JOHNNY DEPP'а

25 ноя 2021 : 		 JOE LYNN TURNER использовал «другой вокал» для записи с лидером PAIN

28 апр 2021 : 		 JOE LYNN TURNER: «Перед DEEP PURPLE меня хотели FOREIGNER и BAD COMPANY»

1 фев 2021 : 		 JOE LYNN TURNER — о совместном альбоме с фронтменом PAIN и HYPOCRISY

17 дек 2019 : 		 JOE LYNN TURNER полностью восстановился

4 июл 2019 : 		 JOE LYNN TURNER вместе с PETER'ом TÄGTGREN'ом работает над «глубоким, мрачным и тяжёлым» альбомом

12 ноя 2018 : 		 JOE LYNN TURNER в новое песне HELD HOSTAGE

17 апр 2018 : 		 JOE LYNN TURNER отменил все выступления в связи с инфарктом

15 апр 2018 : 		 JOE LYNN TURNER попал в больницу

14 фев 2018 : 		 JOE LYNN TURNER исполнил классику RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN

17 июл 2017 : 		 JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW

18 май 2017 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

29 сен 2016 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, WHITESNAKE на новом релизе JOE LYNN TURNER

29 авг 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

31 июл 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

22 июл 2016 : 		 JOE LYNN TURNER о выборах в США

29 июн 2016 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE

2 июн 2016 : 		 JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE

29 май 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

21 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"

13 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а
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JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание



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JOE LYNN TURNER опубликовал следующее сообщение:

«Привет всем. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас всех за ту любовь, сопереживание и поддержку, которую вы проявили ко мне в последнее время. Вы проявляли её на протяжении всех лет, но в последнее время она была беспрецедентной. Я потрясён, и это навсегда останется в моих сердце и душе. Спасибо вам всем огромное. Я очень ценю это. Я не смог бы сделать это без вас.

Сейчас нам предстоит увлекательное путешествие, и у нас впереди ещё много всего. Полная версия альбома выйдет 28 октября. Вы можете сделать предварительный заказ прямо сейчас. Вы можете получить несколько подписанных копий, так что не медлите. Торопитесь. А 28 октября выйдет видео. И песня будет называться "Tortured Soul". Так что приготовьтесь к этому. Это будет потрясающе.

Ну а до того момента я вернусь. Мы поговорим снова. Я люблю вас. Я благодарю вас. Вы — скала, на которой я стою. Нет слов, чтобы выразить, как сильно я по-настоящему люблю вас. Спасибо!»






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