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JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание



JOE LYNN TURNER опубликовал следующее сообщение:



«Привет всем. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас всех за ту любовь, сопереживание и поддержку, которую вы проявили ко мне в последнее время. Вы проявляли её на протяжении всех лет, но в последнее время она была беспрецедентной. Я потрясён, и это навсегда останется в моих сердце и душе. Спасибо вам всем огромное. Я очень ценю это. Я не смог бы сделать это без вас.



Сейчас нам предстоит увлекательное путешествие, и у нас впереди ещё много всего. Полная версия альбома выйдет 28 октября. Вы можете сделать предварительный заказ прямо сейчас. Вы можете получить несколько подписанных копий, так что не медлите. Торопитесь. А 28 октября выйдет видео. И песня будет называться "Tortured Soul". Так что приготовьтесь к этому. Это будет потрясающе.



Ну а до того момента я вернусь. Мы поговорим снова. Я люблю вас. Я благодарю вас. Вы — скала, на которой я стою. Нет слов, чтобы выразить, как сильно я по-настоящему люблю вас. Спасибо!»











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