Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео SLIPKNOT 32
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 18
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам» 11
*PAUL STANLEY — о Pride Month 10
*Новая песня BLUT AUS NORD 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео SLIPKNOT 32
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 18
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
[= ||| все новости группы



*

Joe Lynn Turner

*



13 июн 2023 : 		 JOE LYNN TURNER без парика

29 май 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — об участии в RAINBOW: «Я просто выполнял свою работу»

6 мар 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — о работе с RITCHIE BLACKMORE'ом: «У меня остались приятные воспоминания о нём»

20 фев 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — об использовании фонограммы: «Я лучше плохо спою на концерте, чем буду использовать фальшивый вокал»

13 фев 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу»

25 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Мир катится в ад»

17 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит много неправильного»

3 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я просыпаюсь каждый день с благодарностью за то, что я жив»

19 дек 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла»

3 дек 2022 : 		 И снова JOE LYNN TURNER за свой парик

24 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «Без парика я просто секси»

22 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER — о сложностях в гастролях после пaндeмии

28 окт 2022 : 		 Новое видео JOE LYNN TURNER

25 окт 2022 : 		 JOE LYNN TURNER пояснил за парик на концертах

7 окт 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «ROGER WATERS всё ещё борется за правое дело»

29 сен 2022 : 		 Видео с текстом от JOE LYNN TURNER

21 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER и AXAT вместе!

20 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO

16 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER почувстовал себя более свободным, отказавшись от парика

5 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание

30 авг 2022 : 		 JOE LYNN TURNER исполнил классику DEEP PURPLE с оркестром

26 авг 2022 : 		 Новое видео JOE LYNN TURNER

5 июл 2022 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет материал RAINBOW

5 июн 2022 : 		 JOE LYNN TURNER поддержал JOHNNY DEPP'а

25 ноя 2021 : 		 JOE LYNN TURNER использовал «другой вокал» для записи с лидером PAIN

28 апр 2021 : 		 JOE LYNN TURNER: «Перед DEEP PURPLE меня хотели FOREIGNER и BAD COMPANY»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOE LYNN TURNER без парика



zoom
JOE LYNN TURNER выступил восьмого июня в Минске в рамках Rock Orchestra Fest без своего знаменитого парика — видео доступно ниже.




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

13 июн 2023
d
decided
Смело, однако. Но без фирменного парика конечно хуже выглядит.

просмотров: 417

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом