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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 32
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
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Joe Lynn Turner

*



21 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER и AXAT вместе!

20 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO

16 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER почувстовал себя более свободным, отказавшись от парика

5 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание

30 авг 2022 : 		 JOE LYNN TURNER исполнил классику DEEP PURPLE с оркестром

26 авг 2022 : 		 Новое видео JOE LYNN TURNER

5 июл 2022 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет материал RAINBOW

5 июн 2022 : 		 JOE LYNN TURNER поддержал JOHNNY DEPP'а

25 ноя 2021 : 		 JOE LYNN TURNER использовал «другой вокал» для записи с лидером PAIN

28 апр 2021 : 		 JOE LYNN TURNER: «Перед DEEP PURPLE меня хотели FOREIGNER и BAD COMPANY»

1 фев 2021 : 		 JOE LYNN TURNER — о совместном альбоме с фронтменом PAIN и HYPOCRISY

17 дек 2019 : 		 JOE LYNN TURNER полностью восстановился

4 июл 2019 : 		 JOE LYNN TURNER вместе с PETER'ом TÄGTGREN'ом работает над «глубоким, мрачным и тяжёлым» альбомом

12 ноя 2018 : 		 JOE LYNN TURNER в новое песне HELD HOSTAGE

17 апр 2018 : 		 JOE LYNN TURNER отменил все выступления в связи с инфарктом

15 апр 2018 : 		 JOE LYNN TURNER попал в больницу

14 фев 2018 : 		 JOE LYNN TURNER исполнил классику RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN

17 июл 2017 : 		 JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW

18 май 2017 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

29 сен 2016 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, WHITESNAKE на новом релизе JOE LYNN TURNER

29 авг 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

31 июл 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

22 июл 2016 : 		 JOE LYNN TURNER о выборах в США

29 июн 2016 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE

2 июн 2016 : 		 JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE
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|||| сегодня

JOE LYNN TURNER и AXAT вместе!



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JOE LYNN TURNER выступил с болгарской группой AXAT 14 сентября в Vratsa, Болгария. Видео доступно ниже.




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21 сен 2022
P
Paffoss
А чего опять парик надел? Продюсеры заставили или не до конца поборол неуверенность?

просмотров: 393

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