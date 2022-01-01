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Joe Lynn Turner

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15 апр 2018 : 		 JOE LYNN TURNER попал в больницу

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JOE LYNN TURNER поддержал JOHNNY DEPP'а



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Легендарный хард-рок-вокалист Joe Lynn Turner (RAINBOW, DEEP PURPLE, Yngwie Malmsteen) высказал своё мнение по поводу получившего широкую огласку судебного процесса актёра Джонни Деппа против его бывшей жены Эмбер Хёрд, которую тот обвинил в клевете.

1 июня суд присяжных в Фэрфаксе, штат Вирджиния, присудил Деппу 15 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба против Хёрд за статью, написанную ею в 2018 году для газеты The Washington Post, в которой утверждалось, что она стала жертвой домашнего насилия. Присяжные из пяти мужчин и двух женщин позже присудили Хёрд 2 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба по её встречному иску. Депп отрицает любой вид насилия и утверждает, что Хёрд выдумала эти заявления, чтобы уничтожить его репутацию.

Через некоторое время после оглашения приговора Turner написал в аккаунте в социальных сетях:

«Я подробно следил за процессом Деппа против Хёрд с большим вниманием, и в сочетании с моим личным опытом я считаю, что могу вынести обоснованное решение в пользу г-на Деппа.

Мир должен понять, что IPV (насилие в интимной жизни) не является избирательным для определённого пола, оно может затронуть любого, в любом месте и в любое время. Жертвы могут быть любого пола... Точка. #mentoo!"»

Ещё один музыкант, который высказался по поводу приговора, — Joe Perry из AEROSMITH, соратник Деппа по группе HOLLYWOOD VAMPIRES. Он написал:

«Горд и рад за грандиозную победу Джонни сегодня. Мы никогда ни в чём не сомневались, мы всегда знали правду и что она восторжествует... Поздравляю с тем, что сегодня ты вернул свою жизнь!»




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