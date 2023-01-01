Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 81
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 46
*Новое видео SUFFOCATION 30
*Новое видео DRAGONFORCE 27
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 27
*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 20
*OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию 20
*AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER 16
*Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 81
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 46
*Новое видео SUFFOCATION 30
*Новое видео DRAGONFORCE 27
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 27
[= ||| все новости группы



*

Joe Lynn Turner

*



20 сен 2023 : 		 JOE LYNN TURNER в Варне

14 сен 2023 : 		 JOE LYNN TURNER выступил с AXAT

13 июн 2023 : 		 JOE LYNN TURNER без парика

29 май 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — об участии в RAINBOW: «Я просто выполнял свою работу»

6 мар 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — о работе с RITCHIE BLACKMORE'ом: «У меня остались приятные воспоминания о нём»

20 фев 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — об использовании фонограммы: «Я лучше плохо спою на концерте, чем буду использовать фальшивый вокал»

13 фев 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу»

25 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Мир катится в ад»

17 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит много неправильного»

3 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я просыпаюсь каждый день с благодарностью за то, что я жив»

19 дек 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла»

3 дек 2022 : 		 И снова JOE LYNN TURNER за свой парик

24 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «Без парика я просто секси»

22 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER — о сложностях в гастролях после пaндeмии

28 окт 2022 : 		 Новое видео JOE LYNN TURNER

25 окт 2022 : 		 JOE LYNN TURNER пояснил за парик на концертах

7 окт 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «ROGER WATERS всё ещё борется за правое дело»

29 сен 2022 : 		 Видео с текстом от JOE LYNN TURNER

21 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER и AXAT вместе!

20 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO

16 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER почувстовал себя более свободным, отказавшись от парика

5 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание

30 авг 2022 : 		 JOE LYNN TURNER исполнил классику DEEP PURPLE с оркестром

26 авг 2022 : 		 Новое видео JOE LYNN TURNER

5 июл 2022 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет материал RAINBOW

5 июн 2022 : 		 JOE LYNN TURNER поддержал JOHNNY DEPP'а
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOE LYNN TURNER в Варне



zoom
JOE LYNN TURNER вместе с AXAT выступил в Болгарии — видео с выступления в Варне доступно ниже.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 176

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом