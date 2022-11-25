24 ноя 2022



JOE LYNN TURNER: «Без парика я просто секси»



JOE LYNN TURNER в рамках недавнего интервью рассказал о решении наконец-то избавиться от парика:



«Ну, во-первых, я не думаю, что был к этому готов. И с любовью, поддержкой, пониманием моей семьи и близких друзей, особенно моей жены, которая считает, что без парика я гораздо сексуальнее, я просто сказал: "Знаете, мне 71 год. Я не пытаюсь ни от кого это скрыть. Какая, к черту, разница? Так что с изменением, с трансформацией моей музыки, я изменился и физически. И я подумал: "Ладно, поехали". Для меня это не имеет большого значения — никогда не имело.



Но еще я считаю, что тогда и музыкальная индустрия не была готова. Тогда [в 1980-х годах] все было связано с прической, и вы должны были соответствовать моде. Все носят форму; все носят костюмы в жизни.



Так что я уверен, что сейчас самое время. Как и хорошее вино, вы не можете довести его до ума раньше времени; оно должно перебродить. И мне нужно было перебродить. Мне нужно было стать более сильным эмоционально, более сильным психологически, более зрелым, и я чувствую, что достиг этой точки.



И итог всего этого, что по-настоящему уникально, заключается в том, что если я хочу выступить с концертом, как старый Joe Lynn Turner, я просто возвращаю прическу назад. А если я играю "Belly Of The Beast", я снимаю волосы. Вот теперь это костюм. И знаете что? У таких групп, как KISS, SLIPKNOT, GHOST, у них есть грим, у них есть маски, у них есть прически, у них есть все. В этом нет ничего особенного. Это шоу-бизнес. Так в нежели тут есть какая-то проблема?»







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