JOE LYNN TURNER использовал «другой вокал» для записи с лидером PAIN
Легендарный хард-рок-вокалист Joe Lynn Turner рассказал греческому сайту RockPages.gr о своём сотрудничестве со шведским продюсером и мультиинструменталистом Peter'ом Tägtgren'ом (PAIN, HYPOCRISY) над новым альбомом, который ориентировочно выйдет в следующем году. На вопрос, почему он так долго не выпускал новый студийный диск, Joe сказал:
«Прошло много времени — так и было задумано. Я взял немного времени, чтобы пожить обычной жизнью, потому что все эти годы я был сумасшедшим, много работал, занимался разными проектами — для Cleopatra [Records] и так далее; песня здесь, песня там — и сочинял с Peter'ом Tägtgren'ом из PAIN и HYPOCRISY. Наконец у нас появился шанс сделать 11 песен, сделать мастеринг, и они готовы к выпуску. Сейчас мы ведём переговоры с Nuclear Blast, но посмотрим, что из этого выйдет».
Насчёт музыкального направления его проекта с Tägtgren'ом Joe сказал:
«Он более тяжёлый, более мрачный... Я часто использую другой вокал, потому что я хотел отойти ото всего, что я делал. Артист должен меняться, или он умрёт. Так что я рад, что этот период времени прошёл именно так, кое-что осталось в прошлом, что-то перейдёт в будущее. И я думаю, что многие люди будут очень удивлены тому, что у меня есть и другой голос».
Ранее в этом году Joe рассказал Metal From The Inside, что его сотрудничество с Tägtgren'ом было естественным:
«Так сложилось, что я играл на концерте с Tommy, братом [Peter'a] — он мой большой поклонник из Швеции. Мы подружились с Петером. И когда мы возвращались на поезде в Стокгольм, он дал мне кассету с треком, который он не использовал, и сказал: "Почему бы тебе не сочинить что-нибудь к нему?" Я ответил: "Хорошо". И вот примерно через месяц я отправил кое-что обратно, и он ответил: "Вау! Правда?" А я ответил: "Да. Думаю, это хороший материал". И это будет ведущий трек — он невероятный. В общем, мы решили: "Давай что-нибудь сделаем.
Тем временем он гастролировал как сумасшедший с двумя группами, и я тоже гастролировал. Мы сделали трек здесь. Наконец я снова приехал в Борленге [в Швеции], мы засели в студии, и химия была невероятной. Мы просто написали два или три трека за два дня — от начала до конца; они будут такими же на записи, какими мы их и задумывали. Так что мы знали, что у нас что-то получится».
Joe добавил, что он в восторге от того, какой получается музыка:
«Я считаю, это захватывающе. Она другая. Она не похожа ни на какую другую. Это действительно так. Просто благодаря вкладу Peter'a как автора, исполнителя и продюсера. И, конечно, она всё ещё мелодичная, потому что у меня есть мелодии и припевы. Когда я говорю "тяжелее" или "мрачнее", это в основном из-за времени, в котором мы живём, поэтому были все эти темы для сочинения. Это настоящее произведение искусства в определённом смысле этого слова, потому что искусство всегда должно быть отражением своего времени; именно таким было всё великое искусство на протяжении веков.
Я могу сказать, что мы очень рады. Мы думаем, что людям материал очень понравится, потому что в нём есть все необходимые составляющие. В нём есть немного индастриал-металла, есть немного классического рок-вокала, есть тематика. Он темнее, глубже, шире. Так что мы думаем, что эта музыка вас удивит».
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