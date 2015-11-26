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Joe Lynn Turner

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25 ноя 2021 : 		 JOE LYNN TURNER использовал «другой вокал» для записи с лидером PAIN

28 апр 2021 : 		 JOE LYNN TURNER: «Перед DEEP PURPLE меня хотели FOREIGNER и BAD COMPANY»

1 фев 2021 : 		 JOE LYNN TURNER — о совместном альбоме с фронтменом PAIN и HYPOCRISY

17 дек 2019 : 		 JOE LYNN TURNER полностью восстановился

4 июл 2019 : 		 JOE LYNN TURNER вместе с PETER'ом TÄGTGREN'ом работает над «глубоким, мрачным и тяжёлым» альбомом

12 ноя 2018 : 		 JOE LYNN TURNER в новое песне HELD HOSTAGE

17 апр 2018 : 		 JOE LYNN TURNER отменил все выступления в связи с инфарктом

15 апр 2018 : 		 JOE LYNN TURNER попал в больницу

14 фев 2018 : 		 JOE LYNN TURNER исполнил классику RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN

17 июл 2017 : 		 JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW

18 май 2017 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

29 сен 2016 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, WHITESNAKE на новом релизе JOE LYNN TURNER

29 авг 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

31 июл 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

22 июл 2016 : 		 JOE LYNN TURNER о выборах в США

29 июн 2016 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE

2 июн 2016 : 		 JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE

29 май 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

21 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"

13 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а

9 мар 2016 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE

4 мар 2016 : 		 Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте

30 дек 2015 : 		 JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT

16 окт 2015 : 		 JOE LYNN TURNER выступил в пещере

15 сен 2015 : 		 JOE LYNN TURNER выступил в пещере
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JOE LYNN TURNER использовал «другой вокал» для записи с лидером PAIN



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Легендарный хард-рок-вокалист Joe Lynn Turner рассказал греческому сайту RockPages.gr о своём сотрудничестве со шведским продюсером и мультиинструменталистом Peter'ом Tägtgren'ом (PAIN, HYPOCRISY) над новым альбомом, который ориентировочно выйдет в следующем году. На вопрос, почему он так долго не выпускал новый студийный диск, Joe сказал:

«Прошло много времени — так и было задумано. Я взял немного времени, чтобы пожить обычной жизнью, потому что все эти годы я был сумасшедшим, много работал, занимался разными проектами — для Cleopatra [Records] и так далее; песня здесь, песня там — и сочинял с Peter'ом Tägtgren'ом из PAIN и HYPOCRISY. Наконец у нас появился шанс сделать 11 песен, сделать мастеринг, и они готовы к выпуску. Сейчас мы ведём переговоры с Nuclear Blast, но посмотрим, что из этого выйдет».

Насчёт музыкального направления его проекта с Tägtgren'ом Joe сказал:

«Он более тяжёлый, более мрачный... Я часто использую другой вокал, потому что я хотел отойти ото всего, что я делал. Артист должен меняться, или он умрёт. Так что я рад, что этот период времени прошёл именно так, кое-что осталось в прошлом, что-то перейдёт в будущее. И я думаю, что многие люди будут очень удивлены тому, что у меня есть и другой голос».

Ранее в этом году Joe рассказал Metal From The Inside, что его сотрудничество с Tägtgren'ом было естественным:

«Так сложилось, что я играл на концерте с Tommy, братом [Peter'a] — он мой большой поклонник из Швеции. Мы подружились с Петером. И когда мы возвращались на поезде в Стокгольм, он дал мне кассету с треком, который он не использовал, и сказал: "Почему бы тебе не сочинить что-нибудь к нему?" Я ответил: "Хорошо". И вот примерно через месяц я отправил кое-что обратно, и он ответил: "Вау! Правда?" А я ответил: "Да. Думаю, это хороший материал". И это будет ведущий трек — он невероятный. В общем, мы решили: "Давай что-нибудь сделаем.
Тем временем он гастролировал как сумасшедший с двумя группами, и я тоже гастролировал. Мы сделали трек здесь. Наконец я снова приехал в Борленге [в Швеции], мы засели в студии, и химия была невероятной. Мы просто написали два или три трека за два дня — от начала до конца; они будут такими же на записи, какими мы их и задумывали. Так что мы знали, что у нас что-то получится».

Joe добавил, что он в восторге от того, какой получается музыка:

«Я считаю, это захватывающе. Она другая. Она не похожа ни на какую другую. Это действительно так. Просто благодаря вкладу Peter'a как автора, исполнителя и продюсера. И, конечно, она всё ещё мелодичная, потому что у меня есть мелодии и припевы. Когда я говорю "тяжелее" или "мрачнее", это в основном из-за времени, в котором мы живём, поэтому были все эти темы для сочинения. Это настоящее произведение искусства в определённом смысле этого слова, потому что искусство всегда должно быть отражением своего времени; именно таким было всё великое искусство на протяжении веков.

Я могу сказать, что мы очень рады. Мы думаем, что людям материал очень понравится, потому что в нём есть все необходимые составляющие. В нём есть немного индастриал-металла, есть немного классического рок-вокала, есть тематика. Он темнее, глубже, шире. Так что мы думаем, что эта музыка вас удивит».

JOE LYNN TURNER Says He Is Using 'A Different Voice' For His Collaboration With PETER TГ„GTGREN





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