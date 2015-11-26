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JOE LYNN TURNER — о совместном альбоме с фронтменом PAIN и HYPOCRISY



Легендарный хард-рок-вокалист Joe Lynn Turner рассказал Metal From The Inside о своём сотрудничестве со шведским продюсером и мультиинструменталистом Peter'ом Tägtgren'ом (PAIN, HYPOCRISY) над новым альбомом, который предположительно должен выйти до конца года:



«Я не хочу слишком много говорить об этом, потому что это проект, который мы стараемся держать в тайне до тех пор, пока не выпустим его и не сохраним какую-то загадку, — только потому, что в настоящее время большинство загадок исчезло.

Я отыграл концерт для Tommy, брата [Peter'a], — он мой большой поклонник — в Швеции. И мы должны были стать друзьями — Peter и я. И когда я шёл к поезду, чтобы вернуться в Стокгольм, он дал мне кассету с треком, который он не использовал, и сказал: "Почему бы тебе не написать что-нибудь для него?" Я сказал: "Хорошо". Где-то через месяц я кое-что отправил обратно, а он просто сказал: "Вау! Правда?" И я подумал: "Да. Я думаю, это хорошая вещь". И это будет главный трек — это невероятно. Так или иначе, мы сказали друг другу: "Давай сделаем что-нибудь".



Тем временем он гастролирует как сумасшедший с двумя группами, я гастролирую. Мы записали трек, и так далее и тому подобное. Я наконец-то снова приехал в Borlänge [Швеция], мы отправились в студию, и химия была невероятной. Мы написали два или три трека за два дня — я имею в виду, от начала и до конца; вы услышите их на пластинке такими, какими мы их и задумали. Так что мы знали, что у нас что-то получится».



Относительно музыкального направления проекта Joe сказал:



«Я думаю, это нечто захватывающее. Это совсем иное. Это не похоже ни на что другое. Я действительно так считаю. Просто потому, что Peter выступил как автор, артист и продюсер. И, конечно, это ещё и мелодично, потому что я слежу за тем, чтобы у меня были мелодии и припевы. Когда я говорю "тяжелее" или "мрачнее", это в основном из-за времени, в котором мы живём, так что были использованы все эти темы, о которых нужно было написать. Это настоящее произведение искусства в некотором смысле этого слова, потому что искусство всегда должно быть отражением своего времени; это именно то, через что прошло всё великое искусство на протяжении веков.



Я могу сказать, что мы очень воодушевлены. Мы думаем, что людям эта работа понравится, потому что в ней есть все составные элементы. В ней есть немного индустриального металла, немного классического рок-вокала, есть тема. Этот проект мрачнее, он глубже, он шире. Так что мы думаем, что он вызовет удивление».



Что касается возможной даты релиза альбома, Joe заявил:



«Мы, вероятно, сделаем... Скажем, мы выпустим сингл в апреле или мае — когда я говорю сингл, я имею в виду трек. Так давайте выпустим его. Потому что мы не знаем, каким будет этот год для гастролей, для чего угодно. Мы действительно не знаем, вернутся ли концерты. И мы говорили об этом на днях и сказали: "Послушай, мы не пропустим турне с таким замечательным альбомом, как этот", я действительно считаю его идеальным для фестивалей, и думаю, что люди захотят это увидеть и услышать. Так что давай выпустим что-нибудь, скажем в мае, давай выпустим что-нибудь в июне — давай сделаем это по частям, пока, наконец, не скажем: "Хорошо, вот альбом. Мы заинтересовали промоутеров. Мы заинтересовали фэнов. Давай выйдем и сыграем его перед ними вживую". Так что мы просто пытаемся подойти к этому с умом. Мы не пытаемся быть самодовольными или что-то в этом роде. Это просто такой умный подход. Потому что кто знает, когда мы вернёмся на сцену? И правда: визитная карточка артиста — это пластинка. Вот наше звучание. Приходите и смотрите, приходите и слушайте сами».











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