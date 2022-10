сегодня



JOE LYNN TURNER: «ROGER WATERS всё ещё борется за правое дело»



Joe Lynn Turner в очередной раз выступил в защиту Roger'a Waters'a, заявив, что бывший участник PINK FLOYD всё ещё борется за правое дело.



79-летний британский музыкант в последнее время занимает отличную от общепринятой в странах Запада позицию по ряду вопросов внешней политики, включая продолжающийся конфликт между Россией в Украиной.



Turner коснулся заявлений Уотерса, обсуждая свой новый альбом "Belly Of The Beast" в новом интервью с Рубеном Москедой из We Go To 11. Когда Москеда указал Turner'у на то, что большинство других артистов избегают затрагивать в своих текстах глобальные политические вопросы, Joe сказал:



«Roger Waters всё ещё борется за правое дело. А его пытаются уничтожить любым способом. Когда им не нравится что-то, что вы говорите, что не вписывается в созданный ими нарратив, они запрещают вас, запрещают ваши выступления, раздавливают вас, обзывают, а иногда даже убивают.



Это не свобода. Ты должен бороться, чтобы быть свободным. И все живут в страхе, насколько я понимаю, — страх всего и страх друг друга. И это похоже на психоз. Это действительно так, и может привести к падению мира, о котором я говорю в альбоме.



Сейчас мы находимся на пороге ядерной войны, и мы сами виноваты — все мы. Это не кто-то один — это все мы. Мы позволяем этому случиться. Потому что мы недостаточно жёсткие.



"We want peace". "Give peace a chance". "Power to the people". ["Мы хотим мира. Дайте миру шанс. Власть народу" — Тёрнер процитировал слова из песен Джона Леннона, которые отражают политические взгляды легенды THE BEATLES].

Что, чёрт возьми, произошло? В какой момент мы ошиблись? Мы ошиблись где-то по пути».







