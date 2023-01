25 янв 2023



JOE LYNN TURNER: «Мир катится в ад»



В новом интервью Дэйву Спуриа из The Real Music Observer бывший фронтмен RAINBOW и DEEP PURPLE Joe Lynn Turner рассказал о том, как некоторые люди, включая неназванные СМИ, критиковали его за комментарии, которые он дал во время продвижения своего последнего сольного альбома "Belly Of The Beast":



«Знаете, меня столько раз распинали и ещё будут распинать все эти жёлтые тряпки, как я их называю, — те, кто любит ворошить кaкaшки. Это ужасно. И всё это заставляет меня смеяться, потому что я говорю: "Задумайтесь..." Мне их жаль, потому что если это кликбейт, или если они таким образом завоёвывают аудиторию, или если им доставляет удовольствие принижать кого-то другого, чтобы почувствовать себя лучше, будь то комментарий или что-то ещё, это очень печально. Их жизни пусты. Это всё, что я могу сказать.



Я просто пытаюсь донести до людей немного знаний, которые, как я знаю, у меня есть. И если вы собираетесь проверять меня, знаете ли вы, что такое проверка фактов? В проверке фактов нет степени. И ещё одна вещь: заговор. Вы знаете, какая разница между заговором и правдой? Примерно полгода. Так что я буду оправдан».



По поводу своего решения напрямую высказать отношение к состоянию мира в тексте песни "Belly Of The Beast" Joe сказал:



«Я должен был что-то сделать. Мир катится в ад. Кто-то должен что-то сказать. Почему никто ничего не говорит? Где мужество? Я хочу сказать, что новая пандемия — это трусость.



Итак, встаньте на защиту себя и попытайтесь помочь миру. Лучше не станет, если вы позволите всему этому продолжаться. На самом деле если вы соучаствуете в этом, вы виноваты не меньше. Я перефразирую одну из притч, в которой говорится: "Если человек видит, что что-то не так, и ничего с этим не делает, он сам не прав". Вы должны остановить это колесо кармы. Вы должны схватить его и остановить. И кто-то говорит: "Эй, люди, вы задумывались об этом?" Вот что такое искусство. В этом и есть смысл "Belly". Я пытаюсь сказать, что, возможно, это даст вам возможность взглянуть на вещи, о которых вы не задумывались. Да, он развлекает, да, это отличная музыка, но в нём есть послание, и я хочу, чтобы вы его послушали. Всё это — духовная вoйнa, физическая вoйнa за всё, что происходит сейчас с человечеством.



Они идут за нашей душой [он не уточнил, кто такие "они"]. Они идут за нашей свободой. Первое, что вы теряете со свободой, — это свобода слова. И никто не сможет подвергнуть это сомнению. Мы потеряли свободу слова во всём мире. И не надо мне говорить о ВЭФ, не надо мне говорить о Давосе и всех этих лицемерах».



Когда Спурия отметил, что основные СМИ неоднократно отвергали «теории заговора» о мероприятии в Давосе в отношении зловещих планов, которые глобалисты якобы замышляют на встрече Всемирного экономического форума, Joe сказал:



«Конспирология. Это не заговор. Почему всё сбывается? Почему всё происходит? Все эти люди в шапочках из фольги вдруг становятся реальностью. Вы ждёте полгода, и всё это сбывается. Ждёшь восемь месяцев — сбывается. Почему же они не признают этого? Почему бы им хотя бы не сказать: "Ребята, вы были правы"?



Послушайте, это информационная вoйнa, пропагандистская вoйнa. Как говорится, первая жертва вoйны — это правда. И вы можете проверить это, кто угодно. Но это правда. Правда — это первая жертва. Ни к одной из вoйн правда не имеет отношения.



Я за мир. Мир должен быть всегда. У людей, которые вoюют, заканчиваются идеи. Мне всё равно, будь то уличная драка, школьная драка или большая вoйнa, у вас заканчиваются идеи. Вы не задумываетесь о том, чтобы провести переговоры и сказать: "Хорошо, давайте договоримся. Давайте выясним, что не так, и включим логику. Давайте будем справедливы". Никто не хочет быть справедливым — вот в чём проблема. Все хотят чего-то своего. Одни хотят тирании. Другие хотят власти. Третьи хотят быть под контролем. Вот в чём проблема. И дело доходит до того, что жертвами становимся мы — всё человечество».



Joe также заявил, что он приветствует открытое и честное обсуждение насущных политических вопросов, включая все точки зрения и идеи, и призывает всех остальных делать то же самое:



«Учитесь открывать свой разум. Я слушаю обе стороны истории. На самом деле я также слушаю третью сторону. Почему бы и нет? Посередине всегда есть что-то ещё. Есть левая часть, правая часть и есть центр. Так давайте попытаемся проанализировать всё это и понять: "К чему мы идём?", "В чём правда?" и "Что происходит на самом деле?"»



Turner также коснулся вирусных историй, распространяющихся в социальных сетях, о том, как профессиональные спортсмены умирают от внезапной остановки сердца, а детей госпитализируют с серьёзными проблемами со здоровьем:



«Когда мы видим, когда мы знаем, что что-то происходит, например, люди падают замертво и внезапно умирают, когда мы это видим, это реальность или нет? Когда у 14-летних детей случаются сердечные приступы, вы скажете мне, что это нормально? Нет. Это невозможно проверить. Вы не сможете заморочить мне голову. Это ненормально. Такого раньше не было. Например, эта история с защитником "Баффало Биллз" Дамаром Хэмлином, у которого произошла остановка сердца во время игры против "Цинциннати Бенгалз", такого не было за 50 лет НФЛ. Все получают удары. Такого не было никогда. Так что проверьте это. О чём говорят люди? Если вы хотите закрыть на это глаза — ладно. Это не нормально, но если вы хотите так жить, то это будет очень печально для вас, потому что вы должны проснуться и почувствовать запах кофе. Это происходит рядом с тобой. И ты можешь стать следующим».







+2 -0



( 4 ) просмотров: 898