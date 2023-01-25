JOE LYNN TURNER: «Мир катится в ад»

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США
15 апр 2018 :
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JOE LYNN TURNER попал в больницу
14 фев 2018 :
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JOE LYNN TURNER исполнил классику RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN
17 июл 2017 :
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JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW
18 май 2017 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW
26 мар 2017 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
29 сен 2016 :
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Музыканты DEF LEPPARD, WHITESNAKE на новом релизе JOE LYNN TURNER
29 авг 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
31 июл 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
22 июл 2016 :
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JOE LYNN TURNER о выборах в США
29 июн 2016 :
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JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE
2 июн 2016 :
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JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE
29 май 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
21 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"
13 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а
9 мар 2016 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
4 мар 2016 :
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Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте
30 дек 2015 :
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JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT
16 окт 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
15 сен 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
31 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет песню VAN MORRISON'а
27 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER в Ялте
21 авг 2015 :
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Документальный фильм с участием JOE LYNN'a TURNER'a выйдет в августе
12 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER хочет переехать в Беларусь
15 май 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
13 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
7 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER будет сотрудничать с RITCHIE BLACKMORE?
13 фев 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполнил песню RAINBOW в болгарском "X-Factor"
18 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER: "В России рок не мёртв!"
7 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER утверждает, что реюнион RAINBOW "в стадии переговоров"
5 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER считает, что RAINBOW должны воссоединиться
20 мар 2014 :
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JOE LYNN TURNER выступил в ROCK MEETS CLASSIC
11 мар 2013 :
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JOE LYNN TURNER: «Не думаю, что есть группы, звучащие как Deep Purple»
30 дек 2012 :
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JOE LYNN TURNER, TONY CAREY на новом альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 ноя 2012 :
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JOE LYNN TURNER о включении DEEP PURPLE в Зал Славы Рок-н-Ролла
24 ноя 2012 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
18 сен 2012 :
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JOE LYNN TURNER работает над супер группой?
26 июл 2012 :
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JOE LYNN TURNER о Ларри Хоппене
21 май 2012 :
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JOE LYNN TURNER, STEVE AUGERI примут участие в туре 'Legends: Voices Of Rock'
10 фев 2011 :
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JOE LYNN TURNER о Гэри Муре
24 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER об участии в проекте THE JAN HOLBERG PROJECT
9 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER на альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 дек 2010 :
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JOE LYNN TURNER в программе "Оливье-шоу"
11 янв 2010 :
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Новости от JOE LYNN TURNER'а
19 апр 2009 :
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JOE LYNN TURNER подтвердил, что DAVID COVERDALE использует вокальные подкладки
30 янв 2009 :
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JOE LYNN TURNER завершает работу над SUNSTORM
7 авг 2008 :
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Первый концертный альбом от JOE LYNN TURNER'A
24 июн 2007 :
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Музыканты AC/DC и JOE LYNN TURNER примут участие в благотворительном турне
21 дек 2006 :
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JOE LYNN TURNER начал записывать новый альбом
27 ноя 2006 :
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JOE LYNN TURNER работает над новым альбомом
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25 янв 2023
JOE LYNN TURNER: «Мир катится в ад»
В новом интервью Дэйву Спуриа из The Real Music Observer бывший фронтмен RAINBOW и DEEP PURPLE Joe Lynn Turner рассказал о том, как некоторые люди, включая неназванные СМИ, критиковали его за комментарии, которые он дал во время продвижения своего последнего сольного альбома "Belly Of The Beast":
«Знаете, меня столько раз распинали и ещё будут распинать все эти жёлтые тряпки, как я их называю, — те, кто любит ворошить кaкaшки. Это ужасно. И всё это заставляет меня смеяться, потому что я говорю: "Задумайтесь..." Мне их жаль, потому что если это кликбейт, или если они таким образом завоёвывают аудиторию, или если им доставляет удовольствие принижать кого-то другого, чтобы почувствовать себя лучше, будь то комментарий или что-то ещё, это очень печально. Их жизни пусты. Это всё, что я могу сказать.
Я просто пытаюсь донести до людей немного знаний, которые, как я знаю, у меня есть. И если вы собираетесь проверять меня, знаете ли вы, что такое проверка фактов? В проверке фактов нет степени. И ещё одна вещь: заговор. Вы знаете, какая разница между заговором и правдой? Примерно полгода. Так что я буду оправдан».
По поводу своего решения напрямую высказать отношение к состоянию мира в тексте песни "Belly Of The Beast" Joe сказал:
«Я должен был что-то сделать. Мир катится в ад. Кто-то должен что-то сказать. Почему никто ничего не говорит? Где мужество? Я хочу сказать, что новая пандемия — это трусость.
Итак, встаньте на защиту себя и попытайтесь помочь миру. Лучше не станет, если вы позволите всему этому продолжаться. На самом деле если вы соучаствуете в этом, вы виноваты не меньше. Я перефразирую одну из притч, в которой говорится: "Если человек видит, что что-то не так, и ничего с этим не делает, он сам не прав". Вы должны остановить это колесо кармы. Вы должны схватить его и остановить. И кто-то говорит: "Эй, люди, вы задумывались об этом?" Вот что такое искусство. В этом и есть смысл "Belly". Я пытаюсь сказать, что, возможно, это даст вам возможность взглянуть на вещи, о которых вы не задумывались. Да, он развлекает, да, это отличная музыка, но в нём есть послание, и я хочу, чтобы вы его послушали. Всё это — духовная вoйнa, физическая вoйнa за всё, что происходит сейчас с человечеством.
Они идут за нашей душой [он не уточнил, кто такие "они"]. Они идут за нашей свободой. Первое, что вы теряете со свободой, — это свобода слова. И никто не сможет подвергнуть это сомнению. Мы потеряли свободу слова во всём мире. И не надо мне говорить о ВЭФ, не надо мне говорить о Давосе и всех этих лицемерах».
Когда Спурия отметил, что основные СМИ неоднократно отвергали «теории заговора» о мероприятии в Давосе в отношении зловещих планов, которые глобалисты якобы замышляют на встрече Всемирного экономического форума, Joe сказал:
«Конспирология. Это не заговор. Почему всё сбывается? Почему всё происходит? Все эти люди в шапочках из фольги вдруг становятся реальностью. Вы ждёте полгода, и всё это сбывается. Ждёшь восемь месяцев — сбывается. Почему же они не признают этого? Почему бы им хотя бы не сказать: "Ребята, вы были правы"?
Послушайте, это информационная вoйнa, пропагандистская вoйнa. Как говорится, первая жертва вoйны — это правда. И вы можете проверить это, кто угодно. Но это правда. Правда — это первая жертва. Ни к одной из вoйн правда не имеет отношения.
Я за мир. Мир должен быть всегда. У людей, которые вoюют, заканчиваются идеи. Мне всё равно, будь то уличная драка, школьная драка или большая вoйнa, у вас заканчиваются идеи. Вы не задумываетесь о том, чтобы провести переговоры и сказать: "Хорошо, давайте договоримся. Давайте выясним, что не так, и включим логику. Давайте будем справедливы". Никто не хочет быть справедливым — вот в чём проблема. Все хотят чего-то своего. Одни хотят тирании. Другие хотят власти. Третьи хотят быть под контролем. Вот в чём проблема. И дело доходит до того, что жертвами становимся мы — всё человечество».
Joe также заявил, что он приветствует открытое и честное обсуждение насущных политических вопросов, включая все точки зрения и идеи, и призывает всех остальных делать то же самое:
«Учитесь открывать свой разум. Я слушаю обе стороны истории. На самом деле я также слушаю третью сторону. Почему бы и нет? Посередине всегда есть что-то ещё. Есть левая часть, правая часть и есть центр. Так давайте попытаемся проанализировать всё это и понять: "К чему мы идём?", "В чём правда?" и "Что происходит на самом деле?"»
Turner также коснулся вирусных историй, распространяющихся в социальных сетях, о том, как профессиональные спортсмены умирают от внезапной остановки сердца, а детей госпитализируют с серьёзными проблемами со здоровьем:
«Когда мы видим, когда мы знаем, что что-то происходит, например, люди падают замертво и внезапно умирают, когда мы это видим, это реальность или нет? Когда у 14-летних детей случаются сердечные приступы, вы скажете мне, что это нормально? Нет. Это невозможно проверить. Вы не сможете заморочить мне голову. Это ненормально. Такого раньше не было. Например, эта история с защитником "Баффало Биллз" Дамаром Хэмлином, у которого произошла остановка сердца во время игры против "Цинциннати Бенгалз", такого не было за 50 лет НФЛ. Все получают удары. Такого не было никогда. Так что проверьте это. О чём говорят люди? Если вы хотите закрыть на это глаза — ладно. Это не нормально, но если вы хотите так жить, то это будет очень печально для вас, потому что вы должны проснуться и почувствовать запах кофе. Это происходит рядом с тобой. И ты можешь стать следующим».
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Как же я рад, что во времена, когда бушевала чума, не было возможности нести всякую хрень, а если не хочешь в карантине сидеть, иди на костер, а иначе бы нас не было.