сегодня



JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу»



В новом интервью на YouTube-канале бразильского музыкального журналиста Игора Миранды бывшего фронтмена RAINBOW и DEEP PURPLE Joe Lynn'a Turner'a спросили, считает ли он пандемию коронавируса «скорее коллективной истерией, чем глобальным кризисом здравоохранения», и считает ли он, что «меры, принятые для борьбы с болезнью, были чрезмерны», Joe ответил:



«Я думаю, что сейчас появилось много отчётов — сейчас есть много данных о негативных последствиях вакцинации, есть много информации о "пландемии", а не пандемии; есть много информации о том, откуда всё это на самом деле взялось, как это возникло, на что пошли деньги.



Многое открылось с тех пор, как произошла настоящая пандемия. И я думаю, что правда выходит наружу всё больше и больше. И я думаю, что люди во всём мире начинают просыпаться всё больше и больше и начинают — как я говорю в одной из моих песен — восставать всё больше и больше, понимая, что это попытка прийти к тирании, авторитаризму, порабощению. Эта "мощнейшая перезагрузка" на самом деле не что иное, как Новый мировой порядок, замаскированный под новым именем. Это происходило с начала времён — скажем, со времён римлян; они пытались сделать это, но человечество одержало верх и разбило цепи, которые правительства пытались надеть на людей. Я верю, что в вашей стране происходит нечто очень похожее. Я очень внимательно слежу за этим, и считаю, что власть принадлежит народу. И я верю, что при поддержке Бога люди одержат победу.



Это происходит в Соединенных Штатах и почти в каждой стране мира — фальсифицированные выборы, тиранические правительства и порабощение людей. Они пытаются уморить нас экономическим и энергетическим голодом. Оглянитесь вокруг. Никто не может сказать, что этого не происходит. Факты налицо.



Я сочинял песни для своего нового сольного альбома "Belly Of The Beast" в таком ключе, потому что я очень наблюдательный, находчивый и образованный человек. Я изучал эти вещи много-много лет — будь то оккультизм, особые тайные общества, конституция, законы — называйте как хотите. Это одно из моих самых больших увлечений. Так что я предвидел это уже давно. Я написал песню "Black Sun", которая по сути является иллюминатской, и вас пытались заставить думать, что это теория заговора... Пока я вам это рассказываю... Знаете, в чём разница — это шутка — разница между теорией заговора и правдой? Около полугода. Это всё, что нужно знать. Потому что потом теории заговора становятся правдой. Потому что так происходило всё время. Люди, которые знают об этом, всё еще борются.

Я пытаюсь сказать, что я знал о том, что нечто подобное может произойти. И я написал "Black Sun", "Don't Fear The Dark" и "Tortured Soul" до того, как это произошло, возможно, по двум или трём разным причинам. Но "Black Sun" определённо была о том, что "Вот к чему мы пришли". Они шли за нами. Это было предсказано в Книге Откровений, в Библии. И я не сказал бы, что религиозен. Я говорю, что Библия — это историческая и пророческая книга. И многие вещи в Библии были предсказаны и сбылись, включая систему зверя, включая начертание зверя. Это то, что хотят сделать сейчас с чипами, хотят сделать сейчас с паспортными данными, идентификацией, хотят сделать сейчас с вашими деньгами в вашем банке. Они хотят сделать такую же валюту, как в Китае, когда станет известно, куда идёт каждый песо, каждый доллар.



Это контроль над вашей жизнью. Это происходит с нами прямо сейчас. И народу надо восстать и понять, что у нас есть контроль, потому что с людьми случился массовый психоз.



Я могу перечислить множество разных психологов, которые говорили, что такое массовый психоз, и если мы не были под массовым психозом, тогда этому нет объяснения... Это абсолютная правда. Многие великие философы и психологи — от Фрейда до Юнга — говорили о массовом психозе. И это именно то, что, как мне кажется, сейчас происходит в мире. Потому что все подчиняются и принимают то, что им говорят власти, из страха. А страх — это огромный мотиватор. Самый большой механизм контроля, который можно использовать, это страх смерти, страх бедности, страх болезни, страх критики. Наполеон Хилл в своём интервью с дьяволом, которое, в общем-то, вымышленное, но очень познавательное, перечисляет типы страхов, о которых говорит сам сатана, как он контролирует людей, и это самый большой из них.



Помните, что единственная настоящая тюрьма — это страх. И единственная настоящая свобода — это свобода от страха. Многие люди будут делать всё, когда они боятся, и это создано извне. Средства массовой информации виноваты в этом не меньше. Они находятся в сотрудничестве с тайными сообществами — абсолютно точно — с большими корпорациями, Большой Фармой, и так далее. И если вы сейчас посмотрите на мир, то увидите, что в каждой стране происходит одно и то же с лидерами, с выборами, с людьми, с условиями, в которые их ставят. Вы думаете, так сложились обстоятельства? Нет. Это синхронность. Это сделано целенаправленно. Понимаете? Я хочу сказать, что это очень хорошо видно. Любой человек даже с одной клеткой мозга может это понять».







+3 -0



( 9 ) просмотров: 874