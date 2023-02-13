JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу»

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все новости группы
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США
17 апр 2018 :
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JOE LYNN TURNER отменил все выступления в связи с инфарктом
15 апр 2018 :
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JOE LYNN TURNER попал в больницу
14 фев 2018 :
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JOE LYNN TURNER исполнил классику RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN
17 июл 2017 :
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JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW
18 май 2017 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW
26 мар 2017 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
29 сен 2016 :
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Музыканты DEF LEPPARD, WHITESNAKE на новом релизе JOE LYNN TURNER
29 авг 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
31 июл 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
22 июл 2016 :
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JOE LYNN TURNER о выборах в США
29 июн 2016 :
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JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE
2 июн 2016 :
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JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE
29 май 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
21 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"
13 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а
9 мар 2016 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
4 мар 2016 :
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Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте
30 дек 2015 :
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JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT
16 окт 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
15 сен 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
31 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет песню VAN MORRISON'а
27 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER в Ялте
21 авг 2015 :
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Документальный фильм с участием JOE LYNN'a TURNER'a выйдет в августе
12 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER хочет переехать в Беларусь
15 май 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
13 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
7 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER будет сотрудничать с RITCHIE BLACKMORE?
13 фев 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполнил песню RAINBOW в болгарском "X-Factor"
18 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER: "В России рок не мёртв!"
7 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER утверждает, что реюнион RAINBOW "в стадии переговоров"
5 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER считает, что RAINBOW должны воссоединиться
20 мар 2014 :
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JOE LYNN TURNER выступил в ROCK MEETS CLASSIC
11 мар 2013 :
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JOE LYNN TURNER: «Не думаю, что есть группы, звучащие как Deep Purple»
30 дек 2012 :
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JOE LYNN TURNER, TONY CAREY на новом альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 ноя 2012 :
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JOE LYNN TURNER о включении DEEP PURPLE в Зал Славы Рок-н-Ролла
24 ноя 2012 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
18 сен 2012 :
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JOE LYNN TURNER работает над супер группой?
26 июл 2012 :
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JOE LYNN TURNER о Ларри Хоппене
21 май 2012 :
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JOE LYNN TURNER, STEVE AUGERI примут участие в туре 'Legends: Voices Of Rock'
10 фев 2011 :
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JOE LYNN TURNER о Гэри Муре
24 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER об участии в проекте THE JAN HOLBERG PROJECT
9 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER на альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 дек 2010 :
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JOE LYNN TURNER в программе "Оливье-шоу"
11 янв 2010 :
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Новости от JOE LYNN TURNER'а
19 апр 2009 :
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JOE LYNN TURNER подтвердил, что DAVID COVERDALE использует вокальные подкладки
30 янв 2009 :
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JOE LYNN TURNER завершает работу над SUNSTORM
7 авг 2008 :
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Первый концертный альбом от JOE LYNN TURNER'A
24 июн 2007 :
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Музыканты AC/DC и JOE LYNN TURNER примут участие в благотворительном турне
21 дек 2006 :
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JOE LYNN TURNER начал записывать новый альбом
27 ноя 2006 :
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JOE LYNN TURNER работает над новым альбомом
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сегодня
JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу»
В новом интервью на YouTube-канале бразильского музыкального журналиста Игора Миранды бывшего фронтмена RAINBOW и DEEP PURPLE Joe Lynn'a Turner'a спросили, считает ли он пандемию коронавируса «скорее коллективной истерией, чем глобальным кризисом здравоохранения», и считает ли он, что «меры, принятые для борьбы с болезнью, были чрезмерны», Joe ответил:
«Я думаю, что сейчас появилось много отчётов — сейчас есть много данных о негативных последствиях вакцинации, есть много информации о "пландемии", а не пандемии; есть много информации о том, откуда всё это на самом деле взялось, как это возникло, на что пошли деньги.
Многое открылось с тех пор, как произошла настоящая пандемия. И я думаю, что правда выходит наружу всё больше и больше. И я думаю, что люди во всём мире начинают просыпаться всё больше и больше и начинают — как я говорю в одной из моих песен — восставать всё больше и больше, понимая, что это попытка прийти к тирании, авторитаризму, порабощению. Эта "мощнейшая перезагрузка" на самом деле не что иное, как Новый мировой порядок, замаскированный под новым именем. Это происходило с начала времён — скажем, со времён римлян; они пытались сделать это, но человечество одержало верх и разбило цепи, которые правительства пытались надеть на людей. Я верю, что в вашей стране происходит нечто очень похожее. Я очень внимательно слежу за этим, и считаю, что власть принадлежит народу. И я верю, что при поддержке Бога люди одержат победу.
Это происходит в Соединенных Штатах и почти в каждой стране мира — фальсифицированные выборы, тиранические правительства и порабощение людей. Они пытаются уморить нас экономическим и энергетическим голодом. Оглянитесь вокруг. Никто не может сказать, что этого не происходит. Факты налицо.
Я сочинял песни для своего нового сольного альбома "Belly Of The Beast" в таком ключе, потому что я очень наблюдательный, находчивый и образованный человек. Я изучал эти вещи много-много лет — будь то оккультизм, особые тайные общества, конституция, законы — называйте как хотите. Это одно из моих самых больших увлечений. Так что я предвидел это уже давно. Я написал песню "Black Sun", которая по сути является иллюминатской, и вас пытались заставить думать, что это теория заговора... Пока я вам это рассказываю... Знаете, в чём разница — это шутка — разница между теорией заговора и правдой? Около полугода. Это всё, что нужно знать. Потому что потом теории заговора становятся правдой. Потому что так происходило всё время. Люди, которые знают об этом, всё еще борются.
Я пытаюсь сказать, что я знал о том, что нечто подобное может произойти. И я написал "Black Sun", "Don't Fear The Dark" и "Tortured Soul" до того, как это произошло, возможно, по двум или трём разным причинам. Но "Black Sun" определённо была о том, что "Вот к чему мы пришли". Они шли за нами. Это было предсказано в Книге Откровений, в Библии. И я не сказал бы, что религиозен. Я говорю, что Библия — это историческая и пророческая книга. И многие вещи в Библии были предсказаны и сбылись, включая систему зверя, включая начертание зверя. Это то, что хотят сделать сейчас с чипами, хотят сделать сейчас с паспортными данными, идентификацией, хотят сделать сейчас с вашими деньгами в вашем банке. Они хотят сделать такую же валюту, как в Китае, когда станет известно, куда идёт каждый песо, каждый доллар.
Это контроль над вашей жизнью. Это происходит с нами прямо сейчас. И народу надо восстать и понять, что у нас есть контроль, потому что с людьми случился массовый психоз.
Я могу перечислить множество разных психологов, которые говорили, что такое массовый психоз, и если мы не были под массовым психозом, тогда этому нет объяснения... Это абсолютная правда. Многие великие философы и психологи — от Фрейда до Юнга — говорили о массовом психозе. И это именно то, что, как мне кажется, сейчас происходит в мире. Потому что все подчиняются и принимают то, что им говорят власти, из страха. А страх — это огромный мотиватор. Самый большой механизм контроля, который можно использовать, это страх смерти, страх бедности, страх болезни, страх критики. Наполеон Хилл в своём интервью с дьяволом, которое, в общем-то, вымышленное, но очень познавательное, перечисляет типы страхов, о которых говорит сам сатана, как он контролирует людей, и это самый большой из них.
Помните, что единственная настоящая тюрьма — это страх. И единственная настоящая свобода — это свобода от страха. Многие люди будут делать всё, когда они боятся, и это создано извне. Средства массовой информации виноваты в этом не меньше. Они находятся в сотрудничестве с тайными сообществами — абсолютно точно — с большими корпорациями, Большой Фармой, и так далее. И если вы сейчас посмотрите на мир, то увидите, что в каждой стране происходит одно и то же с лидерами, с выборами, с людьми, с условиями, в которые их ставят. Вы думаете, так сложились обстоятельства? Нет. Это синхронность. Это сделано целенаправленно. Понимаете? Я хочу сказать, что это очень хорошо видно. Любой человек даже с одной клеткой мозга может это понять».
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