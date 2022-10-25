JOE LYNN TURNER пояснил за парик на концертах

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все новости группы
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США
22 июл 2016 :
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JOE LYNN TURNER о выборах в США
29 июн 2016 :
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JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE
2 июн 2016 :
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JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE
29 май 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
21 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"
13 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а
9 мар 2016 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
4 мар 2016 :
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Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте
30 дек 2015 :
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JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT
16 окт 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
15 сен 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
31 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет песню VAN MORRISON'а
27 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER в Ялте
21 авг 2015 :
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Документальный фильм с участием JOE LYNN'a TURNER'a выйдет в августе
12 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER хочет переехать в Беларусь
15 май 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
13 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
7 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER будет сотрудничать с RITCHIE BLACKMORE?
13 фев 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполнил песню RAINBOW в болгарском "X-Factor"
18 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER: "В России рок не мёртв!"
7 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER утверждает, что реюнион RAINBOW "в стадии переговоров"
5 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER считает, что RAINBOW должны воссоединиться
20 мар 2014 :
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JOE LYNN TURNER выступил в ROCK MEETS CLASSIC
11 мар 2013 :
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JOE LYNN TURNER: «Не думаю, что есть группы, звучащие как Deep Purple»
30 дек 2012 :
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JOE LYNN TURNER, TONY CAREY на новом альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 ноя 2012 :
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JOE LYNN TURNER о включении DEEP PURPLE в Зал Славы Рок-н-Ролла
24 ноя 2012 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
18 сен 2012 :
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JOE LYNN TURNER работает над супер группой?
26 июл 2012 :
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JOE LYNN TURNER о Ларри Хоппене
21 май 2012 :
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JOE LYNN TURNER, STEVE AUGERI примут участие в туре 'Legends: Voices Of Rock'
10 фев 2011 :
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JOE LYNN TURNER о Гэри Муре
24 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER об участии в проекте THE JAN HOLBERG PROJECT
9 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER на альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 дек 2010 :
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JOE LYNN TURNER в программе "Оливье-шоу"
11 янв 2010 :
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Новости от JOE LYNN TURNER'а
19 апр 2009 :
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JOE LYNN TURNER подтвердил, что DAVID COVERDALE использует вокальные подкладки
30 янв 2009 :
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JOE LYNN TURNER завершает работу над SUNSTORM
7 авг 2008 :
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Первый концертный альбом от JOE LYNN TURNER'A
24 июн 2007 :
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Музыканты AC/DC и JOE LYNN TURNER примут участие в благотворительном турне
21 дек 2006 :
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JOE LYNN TURNER начал записывать новый альбом
27 ноя 2006 :
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JOE LYNN TURNER работает над новым альбомом
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сегодня
JOE LYNN TURNER пояснил за парик на концертах
Joe Lynn Turner заявил, что обрёл новое ощущение «свободы» после того, как решил окончательно отказаться от шиньона, который он носил с 14 лет.
В новом интервью для шоу WESU "Noize In The Attic" Joe рассказал о том, каково это — наконец-то избавиться от парика после стольких лет:
«Это аутоиммунное заболевание — алопеция. А это значит, что ваше тело чем-то шокировано — оно впадает в шок. И это закрыло фолликулы. Хотя мои фолликулы всё ещё живы и я могу отрастить волосы, если буду принимать лекарства, побочные эффекты того не стоят. И врачи думают, что это было... Тогда, в 1950-х годах — я родился в 1951-м — детям делали прививки, и до сих пор их делают, против чего я категорически возражаю, — прививать детей слишком рано. Потому что гематоэнцефалический барьер в мозге ещё не сформирован. Нужно подождать, по крайней мере, до двух лет, прежде чем сформируется гематоэнцефалический барьер в мозге. Поэтому всё, что вводится, не попадает в мозг и отключает различные системы. Специалисты считают, что, скорее всего, именно это повлияло на мой организм. Меня несколько раз лечили разные врачи, давали стероиды и всё в таком духе, и волосы то появлялись, то исчезали, то появлялись, то исчезали, и в конце концов я сдался и сказал: "Мне всё равно". Я начал носить шиньоны, парики, когда мне было примерно 12–14 лет, потому что я хотел играть рок-н-ролл, и в тот момент волосы были важны... В детстве надо мной издевались, а это действительно жестокая ситуация — дети могут быть очень жестокими. Я думаю, это по-настоящему помогло мне стать сильнее, мотивированнее, дисциплинированнее, чтобы добиться большего. Потому что я всегда хотел быть лучшим в любом деле, которым занимался, и в каком-то смысле проклятие стало благословением. Думаю, [немецкий философ] Ницше сказал: "Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее".
И я решился на это благодаря любви моей семьи и поддержке моей семьи и друзей. Они сказали: "Давай, парень. Просто обнови себя". И я ответил: "Да, хорошо. Знаете что? Я сделаю это". И для меня это освобождение, это даёт мне свободу: когда я пою старые песни Джо Линна Тёрнера, я надеваю парик... А когда я исполняю песни из [нового альбома] "Belly Of The Beast", я без парика.
Это шоу-бизнес... Glenn [Hughes] написал мне: "Все носят костюмы". А я ответил: "Это Шекспир. Мы все актёры на сцене". KISS делали это годами — с гримом и париками, без грима и париков. Есть такие группы, как SLIPKNOT, GHOST и другие... Так что я никогда не считал это чем-то особенным. Но это забавно, что у тебя такое медицинское состояние, которое ты не можешь контролировать, а люди, даже будучи взрослыми, всё равно смеются над тобой. Это говорит о них гораздо больше, чем обо мне».
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