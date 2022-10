сегодня



JOE LYNN TURNER пояснил за парик на концертах



Joe Lynn Turner заявил, что обрёл новое ощущение «свободы» после того, как решил окончательно отказаться от шиньона, который он носил с 14 лет.



В новом интервью для шоу WESU "Noize In The Attic" Joe рассказал о том, каково это — наконец-то избавиться от парика после стольких лет:



«Это аутоиммунное заболевание — алопеция. А это значит, что ваше тело чем-то шокировано — оно впадает в шок. И это закрыло фолликулы. Хотя мои фолликулы всё ещё живы и я могу отрастить волосы, если буду принимать лекарства, побочные эффекты того не стоят. И врачи думают, что это было... Тогда, в 1950-х годах — я родился в 1951-м — детям делали прививки, и до сих пор их делают, против чего я категорически возражаю, — прививать детей слишком рано. Потому что гематоэнцефалический барьер в мозге ещё не сформирован. Нужно подождать, по крайней мере, до двух лет, прежде чем сформируется гематоэнцефалический барьер в мозге. Поэтому всё, что вводится, не попадает в мозг и отключает различные системы. Специалисты считают, что, скорее всего, именно это повлияло на мой организм. Меня несколько раз лечили разные врачи, давали стероиды и всё в таком духе, и волосы то появлялись, то исчезали, то появлялись, то исчезали, и в конце концов я сдался и сказал: "Мне всё равно". Я начал носить шиньоны, парики, когда мне было примерно 12–14 лет, потому что я хотел играть рок-н-ролл, и в тот момент волосы были важны... В детстве надо мной издевались, а это действительно жестокая ситуация — дети могут быть очень жестокими. Я думаю, это по-настоящему помогло мне стать сильнее, мотивированнее, дисциплинированнее, чтобы добиться большего. Потому что я всегда хотел быть лучшим в любом деле, которым занимался, и в каком-то смысле проклятие стало благословением. Думаю, [немецкий философ] Ницше сказал: "Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее".

И я решился на это благодаря любви моей семьи и поддержке моей семьи и друзей. Они сказали: "Давай, парень. Просто обнови себя". И я ответил: "Да, хорошо. Знаете что? Я сделаю это". И для меня это освобождение, это даёт мне свободу: когда я пою старые песни Джо Линна Тёрнера, я надеваю парик... А когда я исполняю песни из [нового альбома] "Belly Of The Beast", я без парика.



Это шоу-бизнес... Glenn [Hughes] написал мне: "Все носят костюмы". А я ответил: "Это Шекспир. Мы все актёры на сцене". KISS делали это годами — с гримом и париками, без грима и париков. Есть такие группы, как SLIPKNOT, GHOST и другие... Так что я никогда не считал это чем-то особенным. Но это забавно, что у тебя такое медицинское состояние, которое ты не можешь контролировать, а люди, даже будучи взрослыми, всё равно смеются над тобой. Это говорит о них гораздо больше, чем обо мне».







